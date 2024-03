Jim Parsons volverá a ser Sheldon

Aunque el último episodio de The Big Bang Theory se transmitió en el 2019, el personaje de Sheldon Cooper tuvo su propio spin-off, aunque ahora de la mano de un actor más joven. Para todos los fans de esta producción, se ha revelado que Jim Parsons retomará el papel que lo llevó al estrellato en la última temporada de Young Sheldon.

El final de Young Sheldon se aproxima, y por medio de una nueva entrevista con Entertainment Tonight, Parsons reveló que retomará el papel de Sheldon para el final de la serie precuela. Esto no es todo, puesto que Mayim Bialik también aparecerá una vez más como Amy. Por el momento se desconoce si veremos a otros actores y personajes reconocidos en esta conclusión. Esto fue lo que comentó Parsons al respecto:

“Fue maravilloso, aún más de lo que esperaba. Uno de los motivos por lo que estaba tan emocionado es porque el guion es tan bonito y la forma en que nos incluyen en el show [Young Sheldon] es muy bonito. Espero que todos estén de acuerdo conmigo. Volver junto a Mayim a un mundo en el que, en realidad, somos invitados, y regresar a estos personajes, que ahora son un poco mayores, es una experiencia completamente distinta Simplemente se sentía distinto. Tras la primera lectura del guion, fuimos al set para familiarizarnos. Pensábamos que era como ponernos un par de zapatos viejos, y finalmente lo fue, pero tardamos una hora o así en llegar hasta ese punto. Yo pensaba ‘¿Aún sé hablar de esta forma?’ Fue un poco extraño”.

Para los fans de The Big Bang Theory, se ha revelado que este universo aún no llegará a su fin, puesto que otra serie enfocada en Georgie y Mandy, padres de Sheldon Cooper, criando a su nueva familia en Texas una vez que su hijo se va a la universidad, ya está en desarrollo. De igual forma, rumores han señalado que una producción encabezada por Raj, interpretado por Kunal Nayyar, podría llegar a Max en un futuro.

Por el momento solo nos queda esperar para ver qué sucederá en el final de Young Sheldon y el regreso de Jim Parsons a este papel. En temas relacionados, otro spin-off de The Big Bang Theory estaría en camino. De igual forma, actriz de la serie original no ha visto un solo episodio.

Nota del Editor:

The Big Bang Theory y Young Sheldon no son de mi agrado, pero no puedo negar el impacto cultural que han tenido estas series a lo largo de los años. Será interesante ver si su popularidad se logra mantener en un futuro por medio de spin-off, o si esto es solo momentáneo.

Vía: Entertainment Tonight