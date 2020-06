Ésta actriz de The Big Bang Theory nunca ha visto la serie

Para muchos, The Big Bang Theory es una de las comedias más entretenidas de años recientes. Esta serie, que alcanzó una doceava temporada, atrajo a millones de espectadores, quienes no tardaron en encariñarse con todos los icónicos personajes del programa, como Sheldon, Leonard, Penny, Howard, Raj y por supuesto, Amy. Aunque la actriz que da vida a este último confiesa nunca haber visto la serie, y aquí te diremos por qué tomó esa decisión.

Mayim Bialik, responsable de dar vida a Amy Farrah Fowler en The Big Bang Theory, reveló que nunca se le ha pasado por la cabeza ver un capítulo completo de la serie:

“No me veo en la televisión. Nunca me he sentado para ver un episodio de nuestro programa, nunca.”