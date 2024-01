Junto a la revelación del Xbox Series X|S en el 2019, Ninja Theory también reveló que ya estaban trabajo en Senua’s Saga: Hellblade 2. Han pasado casi cinco años desde este anuncio, pero por fin tenemos una fecha de lanzamiento. No solo esto, puesto que Xbox ha revelado la duración, precio y el formato en el que llegará este título, y es probable que no estés contento con esta información.

Por medio de una nueva publicación en blog de Xbox, Dom Matthews, director de estudio de Ninja Theory, ha confirmado que Senua’s Saga: Hellblade 2 llegará a Xbox Series X|S y PC el próximo 21 de mayo de 2024. Sin embargo, eso no es todo. Comenzando con las buenas noticias, la secuela solo costará $49.99 dólares, por lo que no tendrás que pagar precio completo para disfrutar de esta entrega.

Sin embargo, también se ha revelado que la duración de Senua’s Saga: Hellblade 2 será muy similar a la del primer juego. Para aquellos que no lo recuerdan, Hellblade: Senua’s Sacrifice tiene una duración aproximada de ocho horas. De esta forma, la secuela nos tomará casi el mismo tiempo para ver los créditos finales, algo que puede decepcionar a más de una persona que esperaba un viaje mucho más largo en esta ocasión.

Por último, y lo más decepcionante, se ha confirmado Senua’s Saga: Hellblade 2 será un juego que solo se podrá comprar de manera digital, puesto que no hay planes para un lanzamiento físico. Esto no es algo nuevo, Xbox hizo esto con Hi-Fi Rush el año pasado, e incluso otras compañías han optado por seguir este camino, como lo hizo Remedy con Alan Wake 2 el año pasado.

Por un lado, Senua’s Saga: Hellblade 2 no será un juego de precio completo, y estará disponible día uno en Xbox Game Pass, pero la aventura no será tan larga como a muchos les gustaría, y no hay una versión física en camino. De esta forma, se corre el riesgo de que en un futuro este título desaparezca sin poder volver a acceder a él.

Te recordamos que Senua’s Saga: Hellblade 2 llegará a Xbox Series X|S, PC, y Game Pass día uno, el próximo 21 de mayo de 2024. En temas relacionados, puedes ver el nuevo vistazo de Avowed aquí. De igual forma, este es el primer tráiler de Indiana Jones and the Great Circle.

Nota del Editor:

El precio es una buena noticia, puesto que no todos están dispuestos a pagar $70 dólares hoy en día. De igual forma, la duración no es un inconveniente para mí. Hellblade es una aventura lineal enfocada en la narrativa, y las ocho horas le funcionaron a la perfección al primer título, por lo que Senua’s Saga: Hellblade 2 seguramente será un viaje que se sienta igual. Sin embargo, el hecho de que no llegue físico es algo que es muy decepcionante y, por mucho que me gustaría que este fuera el último caso, parece que Xbox seguirá haciendo esto.

Vía: Xbox