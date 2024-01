Revelan a actor de voz de Indiana Jones and The Great Circle

Hoy ha sido día de emociones fuertes para los fanáticos de Xbox, ya que se liberó un nuevo directo en el que vimos avances de juegos que llegarán a lo largo de este mismo año, y el más llamativo de todos es ni más ni menos que Indiana Jones and The Great Cirlce. Mismo que está siendo desarrollado por Machine Games, y promete ser de lo más grande que nos vamos a encontrar a lo largo de estos meses, pues el año de lanzamiento es para este mismo 2024.

Claro, como este es un juego en el que el personaje protagonista debe hablar, es evidente que hay un actor de voz solicitado para el puesto, y al poco tiempo de haberse revelado este primer vistazo oficial al videojuego, se confirmó a la persona que nos acompañará junto al personaje principal. Este no ha podido ser otro más que Troy Baker, popular figura pública que ha prestado su talento para personajes icónicos como Joel Miller de The Last of Us y también Booker Dewitt de Bioshock Infinite.

Como se trata de una franquicia aclamada por la crítica, no solo hablando de juegos sino a nivel de hollywood, era evidente que se tenía que tomar a consideración a alguien de su calibre equivalente pero en esta industria, y algo que llama particularmente la atención es el hecho de que será su primera aparición en exclusiva para un juego de Xbox. Dejando así libre el camino para que Nintendo lo incluya en el siguiente Zelda, pues es la única saga de la compañía que tiene actuaciones de este tipo, ya que Super Mario Wonder incluye pocas líneas.

Esta es la sinopsis del juego:

Descubre uno de los mayores misterios de la historia en Indiana Jones and the Great Circle™, una aventura en primera persona para un jugador ambientada entre los eventos de Raiders of the Lost Ark™ y The Last Crusade™. Es el año 1937, fuerzas siniestras están recorriendo el mundo en busca del secreto de un antiguo poder conectado al Gran Círculo, y sólo una persona puede detenerlas: Indiana Jones™. Te convertirás en el arqueólogo legendario en este juego cinematográfico de acción y aventuras de MachineGames, el galardonado estudio detrás de la reciente serie Wolfenstein y con el productor ejecutivo del diseñador de juegos del Salón de la Fama, Todd Howard.

Recuerda que este juego llega en exclusiva para Xbox Series X/S y PC en 2024. Se lanza en día uno a Game Pass.

Nota del editor: Está cool que una vez más Troy participe en estos proyectos, pero me parece que ya debe de darle oportunidad a más gente que tal vez merece igual el puesto. Ya monopolizó las voces en los videojuegos, al menos eso es lo que pienso.