Primer vistazo a Indiana Jones and the Great Circle

Justamente como ya se esperaba, MachineGames estuvo presente en el Developer_Direct de Xbox para darnos el primer vistazo oficial al juego de Indiana Jones. Sí, como ya se esperaba, tomaremos el control del famoso Profesor Jones en una aventura que nos llevará a África.

Para la sorpresa de muchos, el diseño de Indiana está basado en Harrison Ford, pero esta será una aventura en primera persona, con cinemáticas y transiciones que nos darán la oportunidad de ver el modelo de los personajes en acción. De igual forma, podremos usar armas, herramientas que encontraremos en los escenarios, nuestros puños, y el icónico látigo, el cual se puede usar para atacar, recorrer niveles, distraer oponentes, y más.

MachineGames se ha encargado de crear una experiencia que no solo le rendirá honor a las películas, sino que también nos proporcionarán con diferentes formas de encarar cada reto, ya sea evadir todos los enfrentamientos posibles, enfrentar a los enemigos cara a cara, o derrotar a los contrincantes por medio del sigilo. Sin embargo, no todo es acción, puesto que también veremos secciones enfocadas en resolver acertijos, aunque no todos serán obligatorios.

Para todos los fans de la serie, se ha revelado que este título se lleva a cabo entre Riders of the Lost Ark, la primera cinta, y The Last Crusade, la tercera película. Respecto a la historia, no solo veremos a algunos personajes clásicos, sino que también que se han introducido personajes completamente nuevos que nos acompañarán y se opondrán a nuestra aventura.

Por último, se ha confirmado que este juego llevará el nombre de Indiana Jones and the Great Circle, algo que ya se había filtrado, y si bien no se compartió una fecha de estreno específica, se ha revelado que el título estará disponible en algún punto de 2024 en Xbox Series X|S, PC y día uno en Game Pass. En temas relacionados, se confirma la fecha de estreno de Senua’s Saga: Hellblade 2. De igual forma, ya puedes ver el primer vistazo a Indiana Jones and the Great Circle aquí.

Vía Xbox