Modelo de Japón hace bello cosplay de Toru Hagakure

A pesar de que ya no cuenta con la misma popularidad que en años anteriores, la franquicia de My Hero Academia sigue teniendo su empuje debido a que el manga esta casi llegando a su fin, a esto se suma que la temporadas del anime han progresado de manera sorprendente por el nivel de animación. Eso mismo ha hecho que los fans no paren de hacer diferentes tributos a la obra, dentro del fandom se incluye el arte del cosplay.

La mayor exponente de cosplayers de esta saga es Kurumino Hana, pues ha interpretado a personajes variados de la obra, y ahora está regresando con Toru Hagakure, con la representación de una de las portadas del manga que ha sacudido al internet por nivel de atrevimiento. Eso va también para la publicación que soltó la modelo de Japón y que ha gustado muchos a los fans de este anime popular.

Aquí lo puedes ver:

Esta es la sinopsis de My Hero Academia:

Estamos en un mundo donde abundan los superhéroes (y los supervillanos). Los mejores humanos son entrenados en la Academia de Héroes para optimizar sus poderes. Entre la minoría normal, sin poder alguno, aparece Izuku Midoriya, dispuesto a ser una excepción y formarse en la Academia.

Recuerda que las temporadas del anime se encuentran disponibles en plataformas como Crunchyroll.

Vía: Twitter

Nota del editor: La verdad en su momento intenté ver este anime, pero no lo logré de la mejor manera, dado que tal vez es demasiado lento en un inicio, al menos así sentí la situación. Solamente me gustaría ver cómo va a terminar esta historia de superhéroes.