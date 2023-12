Estamos finalmente en la época de fiestas decembrinas, y eso significa que las tiendas de productos estarán llenas de personas que buscan los regalos ideales para sus seres queridos, dentro de todos los objetos, es evidente que los videojuegos son bastante pedidos en las listas de Santa Claus. Y ahora, un nuevo estudio menciona que la gente de México será la que más gaste de sus ganancias en esta parte de la industria del entretenimiento.

Según lo que se ha dado conocer mediante de The CIU, las personas van a gastar un poco más de 15,639 millones de pesos, lo cual es equivalente a mucho más de lo acumulado en años anteriores, y eso se debe justamente a que hay mucha variedad dentro del mercado. Entre las opciones a encontrar, está Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch, ya sea consolas o videojuegos, así como accesorios que siempre sirven como controles, fundas y más.

El gerente de investigación de mercados de The CIU, Rolando Alamilla menciona que el crecimiento de ventas de videojuegos al mercado de México es mucho mayor, incluso que cuando llegó en su pico máximo en la época de escasez de la pandemia que vio a mucha gente sin comprar su consola. Se suma el hecho de que la disponibilidad de consolas de actual generación ya no tienen piezas limitadas, y ahora que muchos juegos ya no comparten catálogo con PS4 y Xbox One, muchos se harán de la suya.

Aquí una gráfica elaborada por el estudio:

Esto es lo que mencionaron:

La estacionalidad en la compra y deseo de tenencia de videojuegos tiene un impacto en el nivel de ventas registrado al cierre de cada año. De tal forma que, durante el último trimestre de este año, se estima un aumento en las ventas de 94.2% con respecto al tercer trimestre de 2023.

Vale la pena mencionar, que el aumento de ventas será respaldado por un justificante en común, y eso es justamente el lanzamiento de Grand Theft Auto VI para los siguientes meses, ya que Rockstar Games confirmó que no se va lanzar para PC, dando así el panorama para que se juegue en Xbox y PlayStation. Eso hará que la gente corra por su consola y espere a la salida mientras juega grandes lanzamientos como Spider-Man 2, Starfield, entre otros títulos de gran escala.

Vía: The CIU

Nota del editor: Sin duda muchos hemos contribuido a la compra de decenas de videojuegos en el año, pero es que es un hobbie bastante bueno, por lo que seguir comprando es un hecho. Muchos seguiremos consumiendo este tipo de entretenimiento, ya que su calidad de diversión cumple con las exigencias.