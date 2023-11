Película animada de Zelda podría estar en desarrollo

Hace algunos días atrás se confirmó por parte de Nintendo que habrá una película de live action de The Legend of Zelda, misma que hasta ahora no ha dado mucha información al respecto, nada más allá del director de la misma y también el guionista. Esto es algo agridulce para algunos de los fanáticos, puesto que se deseaba un tratamiento similar al que paso con la cinta de Super Mario Bros., y ahora, una nueva pista nos menciona que tal vez estas peticiones no se han descartado del todo.

Mediante el insider conocido como Zippo, esta cinta de dibujos o en tres dimensiones estaría en planeación a simultáneo con el live action antes mencionado, y estaría ni más ni menos que a cargo por parte de Illumination Studios, quienes ya trabajaron con Nintendo. A esto se suma que la producción correría a cargo de Eiji Aonuma en esta ocasión, quien a su vez es el máximo responsable de los videojuegos de la franquicias hasta Tears of The Kingdom.

Entre otros rumores sobre esta supuesta cinta, se dice que habrá gente que viene directamente de grandes películas de Dreamworks, sobre todo quienes trabajaron en la trilogía de Cómo Entrenar a tu Dragón, por lo que los aspectos medievales estarían pulidos a la perfección. Incluso ya hay un director seleccionado por el equipo de producción, pero hasta este momento el nombre de esta persona no ha salido a la luz por alguna razón.

Eso sí, como la secuela de la película de Mario ya arrancó su planeación, es posible que no la veamos hasta dentro de algún par de años más adelante, siendo en una fecha posterior al live action de The Legend of Zelda y la segunda parte del fontanero por parte de los creadores de Minions. Vale la pena mencionar, que al final de todo esto se trata de un simple rumor, por lo que la información se debe tomar con pinzas.

Vía: Zippo Blog

Nota del editor: Espero que esta película tenga más orientación hacia Wind Waker, pues la cuestión realista no me gusta para nada. No digo que no vaya a ir a ver la cinta live action, pero obviamente prefiero sobre eso un proyecto orientado a la animación.