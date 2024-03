Borran imagen del supuesto juego nuevo de Mega Man

La franquicia “Mega Man” es una serie icónica de videojuegos de acción y plataformas desarrollada por Capcom. Fue creada por el diseñador de videojuegos japonés Akira Kitamura y debutó por primera vez en 1987 en la consola Nintendo Entertainment System (NES). Desde entonces, la franquicia ha crecido hasta convertirse en una de las más queridas y duraderas en la historia de los videojuegos. El juego original de “Mega Man” sigue las aventuras del personaje principal, conocido como “Mega Man” o “Rockman” en Japón, un robot creado por el Dr. Light para combatir al malvado Dr. Wily y sus secuaces de robots malvados. A lo largo de los juegos, los jugadores controlan a Mega Man mientras se enfrenta a una serie de niveles de plataformas y derrota a jefes roboticos, cada uno de los cuales otorga al protagonista un nuevo poder o arma especial que puede usar en futuras batallas.

Por ahora, el último juego de la serie es Mega Man 11, con algunas colecciones que se han soltado posteriormente.

Vía: Twitter

Nota del editor: Es muy triste que no quieran hacer alguna continuación en cualquiera de las franquicias de Mega Man, no solo hablo del clásico sino de X o hasta de Battle Network. Habrá que esperar a un momento en qué Capcom se sienta bondadoso y no quiera hacer solamente Monster Hunter.