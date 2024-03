Descubren al estudio desarrollador de Princess Peach: Showtime!

Esta semana se han lanzado muchas noticias en torno a Princess Peach: Showtime! el próximo exclusivo de Nintendo que promete ser una experiencia que valdrá bastante la pena, sobre todo por el hecho de que el protagonismo de la princesa regresa después del intento que se hizo en DS hace 18 años atrás. Y ahora con la salida del demo jugable gratuito en la eShop de Switch, los mineros de datos han encontrado información interesante en cuanto a la creación de este título.

Por lo que han encontrado en los datos de esta prueba corta, el usuario de Twitter llamado @LuigiBlood reportó que quien está detrás del desarrollo del juego es ni más ni menos que unos viejos amigos de Nintendo en la industria, hablamos de la compañía Good-Feel. Quienes desde la era de Wii se han hecho bastante sonados en la industria, pues ya han elaborado videojuegos de Kirby, Wario y hasta Yoshi, los cuales en su mayoría llaman mucho la atención por el estilo de arte implementado en los mismos.

Princess Peach Showtime's codename is PJ037. Proves that it is actually made by Good-Feel. (All their other games have codenames like this.)

— Yakumono (@LuigiBlood) March 7, 2024