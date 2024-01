Review – Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

En estos últimos años a Capcom se le ha notado un interés bastante peculiar en regresar franquicias olvidadas al mapa en forma de colecciones o remasters, ejemplos claros se dieron en 2023 con la compilación de Mega Man Battle Network y el port de Ghost Trick a las consolas de actualidad. Algo que se agradece bastante, de lo contrario los juegos estarían totalmente perdidos en la actualidad. Otra de las franquicias que también se tenían con el pendiente fue la de Ace Attorney, saga de cortes y abogados que mayormente se manejó en las portátiles de doble pantalla de Nintendo, al menos aquí en América. Y cuya última trilogía estuvo parcialmente desaparecida, dado que la compañía de Mario cerró las tiendas digitales donde se podían comprar los juegos. Sin embargo, en uno de los directos de Capcom de 2023 llegó la revelación de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, la manera perfecta de salvar de ese barco del fondo del mar a la cuarta, quinta y sexta parte de estas historias. Y lo mejor, es que no solo nos íbamos a limitar a solo una plataforma, pues todas las marcas han sido invitadas al juicio.

Así es como llegamos al texto que están leyendo en estos momentos, pues amablemente se nos ha tomado en cuenta para llevar a cabo una reseña de esta nueva compilación. La cual añade tres de las últimas entregas de esta franquicia y los compacta en un solo producto con el fin de ofrecer muchas horas de entretenimiento a su respectivos fanáticos. Aquí vamos a repasar tal cual si es que se cumple con la calidad deseada desde un punto de vista de colección, pues los juegos individuales ya contaron con sus respectivas reseñas en los años que fueron lanzados. Se sabe muy bien que es una franquicia que no suele fallar, por lo que no nos vamos a meter realmente con las mecánicas y los agregados de cada entrega. Más bien ahondaremos en cosas como los temas de mejoras de calidad de vida, así como la forma en que se las arreglaron para adaptar funciones que solo eran posibles en las consolas DS y 3DS, entre ellas la controles tácticos y también el uso del micrófono. Claro, también los extras que nunca pueden faltar dentro de las compilaciones de esta empresa de logo amarillo y azul.

Con toda esta información en mente, es hora de que tomes tu portafolios y frase favorita para objetar argumentos, pues nos vamos a adentrar dentro de un mundo en el que el juego es una historia bien desarrollada pero también con sus respectivos toques de comedia. Con una franquicia que se ha ganado a su público debido al carisma que desprende. Es hora de tener una nueva Atomix Review, la cual va totalmente dedicada a Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy. ¿Logrará cumplir con el estándar de calidad que se espera? ¿O será simplemente un producto que se sacó para que los fans dejen de pedir estos? Entonces, juntos podemos deducir las incógnitas planteadas.

Tres grandes aventuras con amigables protagonistas

Como ya mencionamos, esta colección contiene tres videojuegos: Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies y Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice. Los cuales nos contarán distintas historias dentro de este universo en el que se presume se ha llegado a una era oscura de la ley y la justicia en los juzgados.

Como no podría ser de otra manera, en el primer juego tenemos el protagonista de Apollo, un abogado que pertenece al bufete de los Attorney y quien buscará de hacerse un nombre en esta complicada carrera. Y claro, entre sus mentores tenemos ni más ni menos que a Phoenix Wright, quien es el personaje más querido de la franquicia por mucho.

Hablando de esto, los reflectores no le duran mucho a Apollo tras el primer título que tenemos de la trilogía, dado que en los otros dos Phoenix regresa como el hijo pródigo, aunque será respaldado por su aprendiz y una novata llamada Athena. Entonces, podría decirse que tenemos a tres estrellas, pero nadie se da el lujo de resaltar más que Wright.

Dentro de los diferentes capítulos por los cuales vamos a pasar habrá casos intrigantes como el asesinato de un hombre en un habitación secreta de un bar, o hasta la explosión de una sala de juicios. Los cuales se resolverán de la manera más justa posible, pero también con diálogos que en ocasiones pasan a ser simples chistes.

Lo interesante de todo, es que cuando se ponen a debatir de manera intensa, parece que estamos viendo un juego de peleas en el que al argumentar las pistas o desenmascarar una mentira los culpables son golpeados con puños invisibles. Ese es uno de los toques que hacen carismática a esta franquicia y que así las cosas no se tornen aburridas y con seriedad todo el tiempo.

Si hablo sobre la trama concretamente, incluso de lo que podemos encontrar en el prólogo de cada juego, definitivamente puede echar a perder la experiencia de lo que es la colección en sí. Por lo que no abordaré absolutamente nada para que descubras por ti mismo que valen realmente la pena, aunque sí es recomendable el haber pasado por la trilogía anterior.

No obstante, si quieres empezar a pasar los tribunales con Apollo no habría mucho problema, pero hay algunos detalles por los que el juego da por sentado, como el retiro provisional de Phoenix y la llegada de novatos a la sociedad Attorney. Aún así siento que vale la pena jugar, y ahondar en todos estos misterios que la trilogía tiene por ofrecer.

En temas generales, básicamente es la misma historia que los originales, pero tiene de agregados los casos extras que en su momento llegaron como DLC a las entregas de 3DS. Entonces, si los tienes en tu consola pero ya no pudiste probar la expansión por el cierre de la tienda de Nintendo, no te preocupes, aquí los encontrarás sin ningún tipo de problema.

El entorno general de Ace Attorney

No vamos a abordar las mecánicas de cada juego, pero sí repasar como se juega a un nivel general la franquicia, es decir, sos novelas visuales en las que se desarrolla una historia completa, la cual esta compuesta de casos individuales en una sala de juzgados. Donde los protagonistas son los abogados que mencionamos en el apartado de la parte superior del texto.

Para progresar dentro de los juegos es necesario prestar atención a todo lo que se va desarrollando en los globos de texto que tenemos en pantalla, por lo que si te dedicas solamente a ir presionando botones es posible que el juego no sea para ti. Y es la mayoría de estos videojuegos son de enfocarse en la narrativa y quedarse con palabras clave y demás.

Dentro de los juicios podemos conseguir objetos que nos sirven como evidencia, y esos los podemos mostrar a los personajes en momentos clave, sobre todo cuando llega la hora de las declaraciones en el juicio. Una vez nos encontremos ahí soltarán testimonios en el que nosotros debemos encontrar algo que no concuerde con información previamente dada y ahí desmentir lo que el testigo o acusado nos estén comentando.

Llama la atención que con cada juego que pasa se introduce algún tipo de mecánica nueva, como que Apollo tiene un sexto sentido que detecta las mentiras o un aparato con el que cuenta Athena y describe cómo se está sintiendo el interrogado. Así que conforme el jugador vaya avanzando entenderá como va funcionando todo este asunto de la corte.

Los controles no son nada del otro mundo, pues tendremos los botones R para poder mostrar la evidencia y también hacer el típico “Objection” para presionar más algunos testimonios. De hecho, puede que haya momentos en los que el entrevistado cambie ligeramente sus hechos y ahí podemos presionarlos más para que digan algún hecho de vital importancia.

Eso sí, como en todo videojuego, hay maneras de fallar nuestras afirmaciones y eso se pasa a una barra de vida colocada en la parte superior derecha en la pantalla, la cual si llega a agotarse perderemos el caso y será posible reiniciar desde algún punto específico o desde el inicio. Por eso no solamente hay que atacar por atacar, sino recordar los hechos importantes y ser precisos.

Todos los juegos cuentan con una duración considerable, por lo que tomarse el tiempo necesario entre caso y caso no está de más, ya que la cantidad de texto puede resultar abrumadora para primerizos en este tipo de juegos. Entonces, es más recomendable darle algunas horas en algún fin de semana o tiempo muerto, es desestresante por así llamarlo.

Por último, algo a considerar es el tema del idioma, y es que al menos en la primera versión de esta trilogía, no se cuenta con traducción en español, por lo que la opción a tomar sería inglés. Pero ojo, no es un dominio básico, al menos se necesita contar con un cocimiento intermedio para comprender algunos términos locales que tal vez no se usan comúnmente. Sin embargo, si dominar este lenguaje no hay mucho problema para progresar.

Las novedades que llegan a la colección

Obviamente Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy no puede llamarse colección sino tiene añadidos que le den ventaja a los juegos frente a las entregas originales, y en esta ocasión se tienen elementos que valen la pena destacar. Y es que Capcom casi siempre logra tener productos decentes cuando se trata de este tipo de productos.

Primeramente es bastante cómodo que se pueden elegir cualquiera de los capítulos que poseen los juegos, así los fanáticos de la franquicia podrán volver en el momento que quieran. Incluso los capítulos extras que hay en las entregas de 3DS se pueden jugar desde el momento que se ponga el videojuego en la consola o también la PC.

Después están algunas opciones que harán de algunos juegos una experiencia más disfrutable, destacando primero un sistema en el que podemos poner que los textos avancen de manera automática, eso evitar tener que estar dar botonazos todo el tiempo. También puedes ajustar el tiempo de cambio entre diálogos para leer a tu ritmo.

Igualmente para quienes tengan problemas con alguno de los acertijos en concreto, esta el botón de encendido del modo historia, el cual podríamos considerar como el modo fácil del título. Y consiste en dedicarte solo a leer lo que pasa en pantalla, es decir, ni siquiera debes molestarte en pensar en los puzzles, pues la computadora cerrará el caso por ti, algo que puede ayudar a quienes hayan dejado pasar por alto cierta pista, lo bueno es la posibilidad quitarlo en cualquier momento.

En cuanto a las funciones que sustituyen la pantalla táctil y el micrófono de las versiones originales, esto se cambió por un cursor que podemos mover en la pista que se desee investigar. Y la acción que corresponde al toque de la portátil es presionar un botón, en el caso de PlayStation es el X. Menos mal que no fue algo tan complejo de trasladar a las consolas de actualidad.

Esas son las mejoras de vida que se implementaron a los juegos, las cuales al final del día se agradecen y que también no se necesitaban tantos añadidos al gameplay, pues los textos son básicamente el juego. Tener las ayudas correspondientes para los momentos en donde el usuario se puede atascar es positivo, esto para que nadie se termine frustrando.

Pasando a los demás extras del videojuego, no nos podemos ir sin hablar de menús importantes como el de museo. Aquí se incluyen apartados como el de Orchestra Hall, y es justo lo que indica el nombre. Podemos escuchar temas icónicos de la franquicia totalmente orquestados, los cuales provienen directo de conciertos en vivo que se llevaron a cabo en Japón.

También está la Art Library, sitio en el que podemos ver bocetos oficiales de los tres videojuegos que están a nuestra disposición, los cuales son tal cual scans de personajes que se usaron en su tiempo. Incluyen también las cinemáticas de los juegos, por lo que no recomiendo entrar a verlas sin antes haber jugado la trilogía completa.

Por último están las animaciones, dándonos la oportunidad de ver a los personajes con las diferentes posturas que ponen durante los casos que se llevan a cabo, realmente no es algo que se pidiera, pero seguramente los fans que toman screenshots querrán capturar los momentos favoritos. Así es como concluiríamos los extras para esta compilación.

Gráficos y música que no decepcionan

Algo por lo que siempre se le ha reconocido a la franquicia de Ace Attorney es por los gráficos simples en dos dimensiones, y aunque se haga el traslado a consolas de más potencia, realmente es algo que luce bastante bien. Con imágenes estáticas de personajes que también tienen sus animaciones ocasionales que nunca van a envejecer para mal.

Claro, como en esta ocasión tenemos dos entregas para 3DS, las cosas se tenían que actualizar y la incorporación de Shel Shading me parece el camino adecuado, y es la manera de preservar obras que tienen el estilo de anime. A las escenas de video n había mucho que mejorar, pues ya tenían el aspecto ideal, solo se adecuaron a 16:9 y les dieron tratamiento HD.

Claro también hay que hablar de los temas de rendimiento, y en Xbox Series X y PS5 la resolución es de 4K re-escalados, así como 30 cuadros por segundo estables. En Xbox One y PS4 va a 1080p navitos y se conserva el rendimiento. Switch tampoco sufre de baja de frames, pero su resolución de dock es de 1080p y la portátil 720p.

Pasando al apartado de música, hay algunos temas que se conservan intactos, como el principal de Phoenix Wright o el de los momentos críticos en los que el rival será arremetido por nuestros argumentos. También hay algunos que han sido reemplazados por instrumentos reales en lugar de los midi que se llegaban a usar en consolas como DS.

Quiero resaltar de nuevo, que en el apartado de museum tenemos la concert hall, en la que hay muchos temas orquestados que se dieron durante conciertos especiales exclusivos de Japón, así como nuevas piezas exclusivamente creadas para la compilación. Lo mejor es que podemos cambiar la música que queramos en el menú que nos plazca.

Terminando con el apartado sonoro, es interesante que los idiomas de las voces son bastante diversos a elegir, pasando desde el inglés y japonés, hasta tal vez chino mandarían o alemán, una lastima que Español queda descartado como ya se había dicho que pasa con los subtítulos. Sin embargo, todo lo demás es impecable en sonidos.

La forma correcta de esperar el futuro de la serie

En conclusión, Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy es una excelente forma de abrir paso a los jugadores nuevos de la franquicia en las últimas tres aventuras canónicas que se han tenido en relación a los queridos abogados. Pues aunque existen spinoffs, podríamos decir que los últimos no son realmente necesarios para comprender a Apollo o Phoenix.

Cuenta con entregas que hasta día de hoy se encontraban perdidas debido a los cierres de tiendas digitales de Nintendo, pues aunque también se venden en celulares, para muchos no es la manera de jugar tan grandes aventuras. Y sí, son ports justamente de móviles, pero si no hay una jugabilidad tan intensa que requiera de mucha habilidad no hay razón para quejarse.

Eso sí, es muy recomendable haber jugado la trilogía anterior para ya tener un trasfondo de quienes son los protagonistas y sobre todo, seguir la línea narrativa que ha cautivado por años. También hay extras que se agradecen como el modo de historia, pues hará la vida más sencilla a quienes se hayan atorado en algún puzzle o testimonio.

Si ya experimentaste los juegos anteriores, definitivamente tienes que seguir con esta compilación llena de momentos de incertidumbre, seriedad y comedia que no pueden faltar en la serie. Por otro lado, si quieres empezar por acá, realmente no hay nada que lo impida, pero lo ideal es que ya sepas como funciona todo en estos tribunales.

Recuerda que Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy está disponible en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.