Fallece Erika Robledo, actriz de voz de La Sirenita

Algo que se ha vuelto una constante, es el reportar cuando personas importantes dentro de la industria del doblaje fallecen para hacer su respectivo homenaje, y desafortunadamente no faltará cada año debido al transcurso natural de la vida que no se detiene para nadie. Y justo ayer se volvieron a dar malas noticias, en este caso con una persona que brindó a su voz a cierto personaje icónico de Disney, una princesa que marco la época de renacimiento para la empresa de animación y entretenimiento.

Hablamos de ni más ni menos que Erika Robledo, a quien se reportó como fallecida a sus 48 años edad; se le conoce principalmente por prestar su voz para muchos personajes icónicos del mundo del doblaje, entre ellos está Ariel de La Sirenita de Disney (La serie, no la película). La noticia se ha pasado entre distintos medios, pero la fuente de todo llegó por parte de la cuenta de Anime, Manga y TV en Twitter, para después esparcirse el mensaje y que todos los fanáticos del medio puedan dar su respectivo pésame.

Entre sus personajes destacados tenemos a Princesa Esmeralda en Las Guerreras Mágicas, Tania Ratonovich en Un cuento americano, Claudia Guzmán en Detective Conan y Dorita en la versión anime de El Mago de Oz doblada en Los Ángeles. También fue la voz de Luis en Quack Pack, Mimi Cardona en Las aventuras de Saint Tail. Incluso le dio vida a Nemo de la película de El Pequeño Nemo en la Tierra de los Sueños.

En cuanto a la razón del fallecimiento, no se ha mencionado hasta el momento por qué se ha quedado sin vida, pues los familiares no han salido a mencionar algo específico, y eso es por espeto a la situación que ha sido bastante dura para todas las personas allegadas a la actriz. Es de suponer que por al menos algunos meses no se sepa nada del tema, incluso podría ser que no lo mencionen y es algo que los fans deben respetar, esto para rendir el tributo correspondiente.

Vía: UN

Nota del editor: Siempre es triste el saber que grandes íconos de las voces dejan este plano, pero en este caso es muy raro, pues la edad de la persona era bastante baja, de 48 años. Ojalá no se haya tratado de un accidente grave, que descanse en paz la señora Robledo.