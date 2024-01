Pese a que por el momento no hay información oficial relacionada con el sucesor del Nintendo Switch, durante los últimos meses se han dado a conocer varios reportes que proporcionan un panorama positivo para este nuevo hardware. Ahora, recientemente se dio a conocer que el Switch 2 podría producir más de 10 millones de unidades en su primer año en el mercado.

De acuerdo con Takashi Mochizuki, periodista de Bloomberg, un análisis de mercado ha señalado que Nintendo estaría pensando en producir hasta 10 millones de piezas del sucesor del Switch durante su primer año fiscal en el mercado. Este no sería un gran problema, puesto que, a diferencia del PlayStation 5 y Xbox Series X|S que se enfrentaron a una serie de problemas durante la pandemia, el panorama de producción es mucho más favorable.

Display shipment data suggest Nintendo would make 10M+ of next-gen console in initial FY. Unlike PS5 and XSX/S that faced chip shortages at launch, Nintendo's would be much easier to find at stores. And about OLED version, Omdia says not "for this year."https://t.co/7SnKeoZOtU

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) January 26, 2024