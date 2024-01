El GameCube llegaría al Switch Online

El control de GameCube es uno de los más icónicos de la industria, y hasta el día de hoy, muchos fans de Nintendo aseguran que este es el mejor mando en la historia del medio. Bueno, parece que la Gran N está de acuerdo con este sentimiento, puesto que recientemente han creado nuevas patentes para este control, lo cual ha creado una serie de especulaciones sobre el futuro del Switch Online.

La semana pasada, Nintendo realizó tres registros en Reino Unido relacionados con el control del GameCube. Cada uno tiene que ver con un aspecto diferente del mando original y su diseño. Si bien es muy probable que la Gran N llevó a cabo este proceso para proteger sus diseños y así evitar algún problema legal en el futuro, los fans han tomado esta información como una prueba de que los juegos de esta generación llegarían al Switch Online en un futuro.

Some Nintendo Trademarks were filed this week in the UK… pic.twitter.com/z04e5MYg9p — Jo Reggelt (@Jo_Reggelt) January 27, 2024

Recordemos que con cada nueva consola en Switch Online, Nintendo ha compartido un control inalámbrico a la par. Esto sucedió con el NES, SNES, Genesis y N64. De esta forma, el público ha llegado a señalar que la llegada del GameCube a este servicio es inminente, ya sea que lo veamos en el Switch actual, o en la siguiente consola de la compañía japonesa.

Es importante mencionar que ya existen controles de GameCube modernos, los cuales se conectan al Switch por medio de un adaptador, puesto que esto fue un factor muy importante para Super Smash Bros. Ultimate, y si una nueva entrega de esta serie llega a la próxima consola de Nintendo, es muy probable que se vuelvan a utilizar.

Por el momento no hay información oficial de Nintendo sobre su siguiente consola, aunque ya hay varios reportes y rumores sobre lo que podríamos ver este mismo año.

Nota del Editor:

Al igual que muchos, me gustaría ver juegos de GameCube en el Switch Online. Sin embargo, no creo que esto vaya a suceder, al menos no en los próximos años. Las remasterizaciones de esta generación han resultado ser un éxito para la compañía, y dudo que deseen evitar este dinero.

Vía: Go Nintendo