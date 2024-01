Presentan a nuevo presidente para Blizzard Entertainment

En estos días se han dado a conocer muchos cambios dentro de Activision Blizzard, iniciando con la salida oficial de Bobby Kotick como el CEO total de esta compañía, algo que ya se había platicado el año pasado desde que Microsoft hizo la compra de esta gran publisher dentro de la industria. Al poco tiempo se ha confirmado que Mike Ybarra dejó de ser el presidente de la división Blizzard, y justo hace escasos minutos se dio a conocer a la persona que suplirá este puesto de vital importancia.

Según lo confirmado por la propia compañía, Johanna Faries ha tomado el cargo en esta vertiente, y no está de más decir, ya tiene tiempo laborando en la misma pero con Activision concretamente, pues fue la directora de eSports de Call of Duty, algo vital para estos títulos que se renuevan cada año a excepción de Warzone, el battle royale. Según lo comentado, cumple con todos los conocimientos para desempeñarse dentro del puesto, por lo que se esperan un futuro llamativo para esta división.

Aquí el comunicado que dejó para recibir el cargo:

Querido Blizzard,

Aunque mi primer día oficial con todos ustedes es el 5 de febrero, quiero hacerles saber inmediatamente que es un honor unirse a ustedes la próxima semana en esta nueva capacidad. Lo hago humildemente y asombrado de todo lo que Blizzard ha defendido y entregado al mundo durante más de treinta años. Hoy también trae algunas emociones encontradas. La pérdida de compañeros de equipo talentosos en los últimos días es difícil de mantenerme al lado de la inmensa emoción que siento al unirme a Blizzard y aprovechar el impulso que usted ha creado para el próximo capítulo de Blizzard.

Quiero agradecer a Matt por la introducción, aportar un poco más de claridad al anuncio de hoy, y compartir más acerca de cómo veo nuestro futuro juntos en Blizzard. Entiendo que esto es mucho para aceptar. La noticia de mi nombramiento puede sin duda plantear una serie de reacciones, preguntas, incluso preocupaciones.

Activision, Blizzard y King son decididamente compañías diferentes con juegos, culturas y comunidades distintas. Es importante tener en cuenta que Call of Dutys way of despertarse por la mañana para ofrecer a los jugadores a menudo puede diferir de los impresionantes juegos en el reino de Blizzard: cada uno con diferentes experiencias de juego, comunidades que los rodean y modelos de éxito necesarios. He discutido esto con el equipo de liderazgo de Blizzard y Iám entrando en este papel con sensibilidad a esa dinámica, y profundo respeto por Blizzard, mientras comenzamos a explorar llevar nuestros universos a alturas aún más altas.

Estoy comprometida a hacer todo lo posible para ayudar a Blizzard a prosperar, con cuidado y consideración por ti y por nuestros juegos, cada uno único y especial por derecho propio. Soy optimista sobre nuestra capacidad para servir a nuestras comunidades de jugadores actuales y futuras, y para amplificar aún más la pasión compartida por la grandeza, el pulido y la maestría creativa que es un sello distintivo del enfoque de Blizzard para hacer juegos.

La próxima semana, estaré en Irvine y estoy ansiosa por conectar con tantos de ustedes como sea posible. Programaré reuniones y adivinadas informales (y totalmente opcionales), donde quiero escuchar más de gente de toda la organización. Aquellos de ustedes que no pueden llegar a esas reuniones o no están ubicados en Irvine, por favor no dude en enviarme un correo electrónico. También estamos planeando una reunión del ayuntamiento que se celebrará en un futuro próximo.