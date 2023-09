Juegos que se van de Game Pass en septiembre

El mes de septiembre por fin ha llegado, por ende hay servicios en línea de videojuegos que nos ofrecen títulos nuevos a disfrutar, y Xbox se está luciendo bastante con Starfield, entre más títulos que van a tomar por sorpresa a los jugadores. Sin embargo, las adiciones tienen sus sacrificios, y eso es justamente retirar algunos lanzamientos que han expirado en cuestión de acuerdo con los publishers.

Acá la lista de juegos que dejan Game Pass a partir del 15 de septiembre:

– Amazing Cultivation Simulator (PC)

– Aragami 2 (Cloud, Console, and PC)

– Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition (Cloud, Consola, yPC)

– DC League of Super-Pets: The Adventure of Krypto and Ace (Cloud, Consola, y PC)

– Fuga: Melodies of Steel (Cloud, Consola, y PC)

– Metal Hellsinger (Cloud, Consola, y PC)

– Sid Meier’s Civilization 6 (Cloud, Consola, y PC)

– Tainted Grail: Conquest (Cloud, Consola, y PC)

– Train Sim World 3 (Cloud, Consola, y PC)

Vale la pena mencionar, que cada semana se anuncian más juegos para Xbox Game Pass, por lo que habrá que esperar poco tiempo para conocer lo que va a llegar en las siguientes semanas.

Vía: VGC

Nota del editor: Realmente no se van cosas que les vayan a doler a los fanáticos, entonces pasan sin pena ni gloria realmente. Los que sí destacan son los que se suman a la plataforma.