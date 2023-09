Juegos que llegan a Xbox Game Pass en septiembre

Por fin ha llegado el mes de septiembre, razón por la cual varios servicios de videojuegos tendrán nuevas adiciones para que los jugadores permanezcan pagando su cuota correspondiente y que así no paren de jugar las novedades. PS Plus ya dio a conocer los títulos que están llegando a PS5, y ahora, Xbox confirma los grandes estrenos para Game Pass.

Se confirma que a partir de este momento Gris ya está disponible en los diferentes formatos, siendo uno de los indies más destacados de hace unos años atrás, y que ahora su estudio desarrollador está preparando un proyecto nuevo y no realmente ligado a esta obra.

Por otro lado, el 6 de septiembre finalmente estará llegando Starfield para quien no compró el acceso anticipado, con un universo por explorar creado por la gente de Bethesda. Después, llega Solar Ash, título desarrollado por las mismas personas de Hyperlight Drifter, y que realmente no tuvo mucho público a pesar del prestigio que ya se habían ganado.

En último lugar tenemos a Lies of P, el cual hará su arribo al servicio el próximo martes 19 de septiembre, siendo un juego independiente que se inspira totalmente en las creaciones de FromSoftware. Lo más curioso, es que se inspira en el cuento clásico de Pinocho, solo que tiene sus alteraciones.

Recuerda que podrás jugar todo esto en consolas, PC y Nube.

Vía: VGC

Nota del editor: Este mes por fin hay juegos que realmente llamen la atención del usuario, y es que no olvidemos que hace un par de días también sumaron a Sea of Stars a pesar de que sea de agosto. Ahora sí, no hay excusa para decir que es demasiado caro, de hecho el precio es de regalo.