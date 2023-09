Se informa que WhatsApp está probando una nueva función en sus versiones beta para Android e iOS que permite a los usuarios habilitar o deshabilitar la opción de ‘Mensajes de video instantáneos‘. Esta función, que se encuentra en el menú de Configuración bajo Chats, brinda a los usuarios un mayor control sobre la forma en que envían ‘Mensajes de video instantáneos‘ dentro de la aplicación. WhatsApp al parecer está trabajando en agregar una nueva opción en la Configuración para activar o desactivar el botón de ‘Mensajes de video instantáneos‘. Según WABetaInfo, la nueva opción ya está disponible en la última versión beta de WhatsApp para Android e iOS.

Actualmente, WhatsApp ofrece dos formas de grabar y enviar mensajes de video desde la aplicación. La primera está oculta detrás del icono de la cámara en la casilla de entrada de mensajes, y la otra está detrás del icono de mensaje de audio junto a la casilla de entrada. La primera se puede acceder tocando el icono de la cámara y luego deslizando hacia la opción de Video para grabar video, mientras que la otra es para ‘Mensajes de video instantáneos‘ y se accede tocando el botón del micrófono para notas de voz.

Es importante destacar que mantener presionado el botón del micrófono te permite grabar instantáneamente mensajes de voz. Para grabar un mensaje de video instantáneo, debes tocar el botón del micrófono una vez para cambiar a video y luego mantenerlo presionado para grabar un clip de video instantáneo.

Hasta ahora, los usuarios no tenían la opción de desactivar esta nueva función, pero WhatsApp al parecer ha agregado esta funcionalidad en la aplicación beta. Se encuentra en Configuración > Chats > Mensajes de video instantáneos.

WABetaInfo compartió una captura de pantalla de la nueva opción, que se muestra como un interruptor de palanca junto al botón de ‘Visibilidad de medios’. Si eliges desactivar la opción de ‘Mensaje de video instantáneo‘, solo verás el botón de micrófono para grabar mensajes de audio instantáneos. Esta función se espera que sea un alivio para aquellos usuarios que prefieren usar solo notas de voz en sus chats.

If you’re no longer able to record and share video messages because you cannot switch between voice and video messages, you need to enable the new option “Instant video messages”. https://t.co/lvUtzJrDCA

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 4, 2023