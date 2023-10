Dan primer vistazo al nuevo mapa de Call of Duty Warzone

Como ya se sabe, Call of Duty siempre está en constante actualización, por lo que los jugadores siempre esperan que se lancen nuevos personajes, colaboraciones, armas y más contenido que ayuda al enriquecimiento del juego. Y ahora, Activision está mostrando un poco de lo que vamos a ver en los siguientes días en la entrega de Warzone.

Mediante una publicación por parte de la empresa, se han dejado ver partes del nuevo mapa que llegará para integrarse con Warfare III, próxima entrega que no es un remake, sino se trata de una reinvención de los originales con historia totalmente inédita.

Premiering live at #CODNext on October 5 at 9AM PT 🗓️#MW3 Multiplayer, Zombies, Call of Duty #Warzone, and Warzone Mobile 💥 pic.twitter.com/PcjZlbAJR9 — Call of Duty (@CallofDuty) October 1, 2023

La imagen fue lanzada como parte de un adelanto de la transmisión en vivo de Call of Duty: Next, que tendrá lugar el 5 de octubre a las 9 a.m. PT o 10 a.m. del tiempo de México. Dentro de dicho evento los usuarios podrán ver todas las novedades del siguiente gran lanzamiento, así como de actualizaciones para el battle royale y la versión de móviles que a día de hoy sigue de lo más vigente.

Recuerda que Call of Duty Warzone está disponible en PS4, Xbox One y PC. También hay retrocompatibilidad para cada uno.

Vía: VGC

Nota del editor: Este tipo de juegos parece que no tienen fin en cuanto a actualizaciones, por lo que es una de las razones por la que se entiende que Microsoft quiere comprar a Activision, dado que COD no suele fallar en generar ingresos.