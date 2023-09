Con Nintendo Live teniendo lugar ahora en Seattle, muchas personas están teniendo sesiones de juego con el altamente anticipado “Super Mario Bros. Wonder“, que se lanzará el próximo mes el 20 de octubre de 2023. Un asistente particularmente destacado resultó ser el Jefe de Xbox, Phil Spencer, quien tuvo elogios muy positivos para el último título estrella de Nintendo, diciendo que “se divirtió muchísimo” jugando a “Super Mario Bros. Wonder“.

El mensaje viene acompañado de una linda foto que muestra a Phil frente al impresionante set de fondo de “Super Mario Bros. Wonder“. Échale un vistazo:

Had a great time visiting #PAXWest2023 today with my family. Fun to get to walk the floor and just play games. Had a blast playing 4 player #SuperMarioWonder at Nintendo Live, thank you to @NintendoAmerica for letting everyone play. pic.twitter.com/z5qXSGmy8l

— Phil Spencer (@XboxP3) September 3, 2023