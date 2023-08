Phil Spencer no ve un futuro sin la Xbox Series S

El jefe de Xbox, Phil Spencer, ha afirmado que la compañía no tiene planes de permitir el lanzamiento de juegos exclusivos para Xbox Series X. Actualmente, es un requisito obligatorio para los desarrolladores garantizar que sus juegos sean compatibles tanto con Series X como con Series S para poder lanzarlos en las consolas de Microsoft.

Algunos desarrolladores han argumentado que tener que adaptarse a la consola de nivel de entrada de Microsoft limita el potencial de los juegos de la generación actual.

Y el lanzamiento en Xbox de uno de los títulos más destacados de este año, Baldur’s Gate 3, está siendo retrasado debido a problemas técnicos encontrados por el desarrollador Larian Studios, que hasta ahora no ha logrado que su modo cooperativo de pantalla dividida funcione de manera aceptable en Series S.

“En el caso de S, diseñamos la consola con similitudes con X y lugares claros donde estamos apuntando a un rendimiento diferente”, dijo Spencer a Eurogamer el miércoles. “Y estamos recibiendo comentarios de los desarrolladores, incluido Larian; me reuní con ellos hoy para hablar de ello y estoy seguro de que encontraremos una buena solución y aprenderemos.

“No veo un mundo en el que abandonemos a S. En cuanto a la paridad, no creo que hayan escuchado de nosotros ni de Larian que se tratara de paridad. Creo que eso es más de lo que la comunidad está hablando. Hay características que se incluyen en X hoy que no se incluyen en S, incluso en nuestros propios juegos, como el ray tracing que funciona en X, no está en S en ciertos juegos. Entonces, para un cliente de S, gastaron aproximadamente la mitad de lo que gastó el cliente de X, entienden que no funcionará de la misma manera.

“Quiero asegurarme de que los juegos estén disponibles en ambos, ese es nuestro trabajo como titular de la plataforma y estamos comprometidos con eso junto a nuestros socios”, continuó Spencer. “Y creo que vamos a llegar a eso con Larian. Así que no estoy excesivamente preocupado por eso, pero hemos aprendido algunas cosas a través de esto.

“Tener un punto de precio de entrada para la consola, por debajo de los $300 dólares, es algo bueno para la industria. Creo que es importante, la Switch ha logrado hacerlo, en términos de las consolas tradicionales que se conectan a mi televisión. Creo que es importante. Así que estamos comprometidos”.