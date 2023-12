Cambian el nombre de la próxima película de Avengers por Majors

Esta semana ha sido bastante complicada en el mundo del cine popular, pues Marvel se ha quedado sin uno de los villanos principales para las próximas películas de Avengers que están por venir, hablamos de Kang el Conquistador, quien era interpretado por Jonathan Majors. Y mencionamos que se quedó sin él por cuestiones legales en las que Majors se vio implicado por violencia de género, y eso ha llevado a que deberá cumplir con un año de prisión, y claro Disney lo ha despedido de su contrato del UCM.

Con esto en mente, la gente se ha preguntado si la empresa del ratón va a cambiar de interprete para que de vida a esta amenaza de corte multiversal, pero parece que las cosas no van a ser a así, y tras la derrota de una de sus versiones en Ant-Man and The Wasp: Quantumania, verán la manera de eliminar para siempre al personaje. La razón detrás de esto, es que el título de la próxima película de Avengers ha pasado a tener solo el número 5, cuando antes era The Kang Dynasty.

Marvel Studios ya tenía en mente que Kang sería el siguiente gran rival a vencer para los protagonistas de las películas actuales, pues básicamente había hecho sus pininos en la serie de Loki y la última película de Ant-Man, incluso se dejó sobre bandeja en esta última que la amenaza se había multiplicado en millones de variantes. A eso se suma que la sexta película de Avengers: Secret Wars, pondría el enfrentamiento final entre los héroes y el conflicto que habría iniciado Kang en la quinta parte.

Por ahora no ha quedado descartado del todo asegurado que el personaje sea eliminado, pero deberemos ver qué planes tiene Disney para el futuro, y es que ya tienen en su catálogo muchas películas por venir como Deadpool 3, Capitán América 4, Thunderbolts, Cuatro Fantásticos y series de la talla de Echo. Entonces, es posible que cambien las cosas en cuanto a la estructuración de la línea narrativa del UCM.

2024 pinta para ser el ideal en cuanto a cambios de gran escala.

Vía: Hollywood Reporter

Nota del editor: Ya veremos en conferencias del futuro si se va a hacer este cambio, esto puede ser en la D23 o en la Comic-Con de San Diego. Es evidente que el incidente se ha relacionado a los estrenos, por eso solo habrá dos películas del estudio en el 2024.