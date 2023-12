Surge los primeros detalles del iPhone 16

Pese a que no han pasado siquiera tres meses desde el lanzamiento del iPhone 15, los primeros rumores del siguiente celular de Apple han comenzado a surgir. En esta ocasión, se ha mencionado que una de las características del iPhone 15 Pro y Max por fin estaría disponible en todos los modelos del iPhone 16.

De acuerdo con información por parte de Bloomberg, el botón de acción que encontramos en el iPhone 15 Pro y Max, el cual nos ofrece una función concreta a elección del usuario dentro de la lista de posibilidades, estaría disponible en todos los modelos del iPhone 16, incluso en el tradicional. Esto le dará a todos los usuarios la posibilidad de expandir sustancialmente las tareas que pueden hacer en este dispositivo.

Sin embargo, esto no significa que el iPhone 16 Pro y Max no le ofrezcan algo único a todos aquellos que están dispuestos a pagar un extra. En esta ocasión, el reporte menciona que los modelos más caros del siguiente producto de Apple contarán con un botón de captura. Si bien esto se puede usar solo para tomar fotos y video, esta inclusión está ligada con las nuevas funciones del iPhone, de las cuales por el momento no hay información adicional.

Aunque por el momento no hay más información concreta, rumores han señalado que el iPhone 16 contaría con un aumento del tamaño de la pantalla a 6,2 y 6,8 pulgadas en el caso de la línea Pro, compatibilidad con WiFi 7, un aumento de velocidad para este sistema, e incluso un 5G más rápido. Claro, por el momento no hay información oficial, y es muy probable que tengamos detalles más concretos hasta el próximo año.

Te recordamos que el iPhone 15 y todas sus variantes llegaron al mercado el pasado mes de septiembre, pero esto no quiere decir que Apple no esté trabajando ya en el siguiente modelo. En temas relacionados, ya hay una solución para el sobrecaliento del iPhone 15. De igual forma, usuarios reportan nuevos problemas con este modelo.

Es sorprendente el hecho de que no han pasado ni tres meses desde el lanzamiento del modelo actual, y la gente ya está pensando en el siguiente iPhone. No solo esto, sino que las características que muchos creían exclusivas del modelo más caro, estarán disponibles desde el iPhone 16 básico para todos los usuarios.

Vía: Android Authority