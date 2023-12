Surge el primer gameplay de Marvel’s Wolverine

La filtración masiva de Insomniac Games nos ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Con más de un tera de información ya disponible al alcance del público, todos quieren saber qué tiene este estudio preparado para el futuro, y considerando que su siguiente gran proyecto es Marvel’s Wolverine, hay una gran cantidad de detalles sobre este título, y eso incluye gameplay.

Así es, desde hace unas horas, múltiples videos que nos muestran diferentes secciones de Marvel’s Wolverine ya circulan por el internet. No hace falta decirlo, pero este es material incompleto. Múltiples elementos no están presentes, secciones están lejos de estar listas para el ojo público, y no hay contexto para estas escenas. Sin embargo, lo que se nos presenta tiene un gran potencial.

El primero de estos videos nos muestra dos secciones. La primera se lleva a cabo momentos después de la revelación del juego, en donde podemos ver a Wolverine pelear contra ninjas, confrontación que va del bar a la calle de una forma bastante interesante. Seguido de esto, podemos ver a Logan con su icónico traje amarillo, recorriendo una ciudad de noche, lo cual indicaría que esta aventura también es un juego de mundo abierto.

El segundo video comienza con una sección de investigación, donde Wolverine utiliza algunos de sus poderes para rastrear a los amigos. Después, podemos ver más segmentos en desarrollo y, para la sorpresa de muchos, podremos controlar a quien parece ser Jean Grey.

Es importante mencionar que todo este material sigue en desarrollo, por lo que existe la posibilidad de que secciones sean eliminadas por completo, y el material final sea diferente al que se ha filtrado. Aunque por el momento no hay información oficial, la filtración ha señalado que el juego de Marvel’s Wolverine llegará al mercado en el 2026.

Actualmente, no hay un comunicado por parte de PlayStation, Insomniac Games o Marvel sobre esta filtración. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta brecha de seguridad aquí. De igual forma, múltiples juegos de X-Men ya están en desarrollo.

Nota del Editor:

Si bien algunos han señalado que Marvel’s Wolverine se ve como los nuevos God of War, el trabajo de Insomniac Games luce muy interesante, incluso en esta versión del desarrollo. Aunque me hubiera gustado ver una aventura más lineal, parece que esta entrega también nos dará un mundo abierto, el cual luce lo suficiente único para no compararlo con New York en Marvel’s Spider-Man.

Vía: Dieison Games