Princess Peach Showtime! tendrá sus propios Joy Con

El próximo 22 de marzo de 2024 por fin llegará Princess Peach Showtime! al Nintendo Switch. De esta forma, la Gran N tiene pensado celebrar este lanzamiento con un par de nuevos Joy-Con de color rosa, los cuales se ven simplemente espectaculares.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Nintendo nos dio el primer vistazo a los Joy-Con Rosa Pastel que estarán a la venta el próximo 22 de marzo. Este par de controles se podrán conseguir en tiendas seleccionadas y el sitio de My Nintendo Store, y si bien no se reveló el precio, es muy probable que estos mandos estén disponibles a $79.99 dólares, es decir, el estándar.

With the release of #PrincessPeachShowtime on March 22, a set of pastel pink Nintendo Switch Joy-Con controllers will be available at select retailers and #MyNintendoStore for a limited time! pic.twitter.com/NIzpvS2iom

