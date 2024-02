Nuevo juego de Avatar: The Last Airbender en camino

Nos encontramos a solo una semana del estreno de la serie live action de Avatar: The Last Airbender en Netflix. De esta forma, hoy se ha revelado que un nuevo título de la amada producción de Nickelodeon ya está en camino, y se trata de un juego de peleas para todos los fans de esta propiedad.

Por medio de un video hablando sobre su futuro, Maximum Games ha revelado que han logrado una colaboración con Paramount Consumer Products para desarrollar un juego de peleas competitivo de Avatar: The Last Airbender, el cual estará disponible en algún punto del 2025.

Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre este proyecto. Por el momento se desconoce cuándo estará disponible, más allá de una ventana para el 2025. De igual forma, no sabemos en qué plataformas llegará, el estilo visual, si se trata de un juego de peleas de arena, 2D o algo similar a lo visto con Super Smash Bros. Ultimate y Nickelodeon All-Star Brawl.

Si no reconoces el nombre de Maximum Games, es una compañía que principalmente ha ayudado a la publicación de títulos independientes. Notablemente, trabajaron en este apartado en títulos como Cris Tales, Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, Rock of Ages 3: Make & Break y Trine 4: The Nightmare Prince; aunque también tiene un par de créditos en el desarrollo de juegos, como Override: Mech City Brawl, el cual cuenta con una calificación de 59 en Metacritic.

De esta forma, aún está en duda la calidad de este estudio como desarrolladores. Solo nos queda esperar a que más información salga al respecto. Por lo mientras, te recordamos que el nuevo juego de peleas de Avatar: The Last Airbender estará disponible en algún punto de 2025. En temas relacionados, puedes checar el nuevo tráiler de la serie live action de Netflix aquí.

Nota del Editor:

El único juego que recuerdo de Avatar es el de GameCube, el cual no era algo especial, aunque sí tenía un minijuego bastante divertido. La serie nunca ha tenido mucha suerte en este medio, y considerando la reputación de Maximum Games, no estoy seguro de que esto vaya a cambiar con el siguiente título.

Vía: Maximum Games