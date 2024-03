Nos encontramos a mediados de mes, y eso significa que PlayStation ha compartido una lista con los juegos que llegarán a PlayStation Plus en las suscripciones Premium y Extra en tan solo unos días. En esta ocasión encontramos una selección conformada por títulos como Marvel’s Midnight Suns, Resident Evil 3, Dragon Ball Z: Kakarot, y más experiencias que no te puedes perder.

A partir del próximo 19 de marzo, todos aquellos con una suscripción a PlayStation Plus en la categoría de Premium y Extra, podrán disfrutar de la siguiente selección de juegos:

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition | PS4, PS5

Marvel’s Midnight Suns | PS4, PS5

Resident Evil 3 | PS4, PS5

LEGO DC Supervillains | PS4

Mystic Pillars: Remastered | PS5

Blood Bowl 3 | PS4, PS5

Super Neptunia RPG | PS4

Dragon Ball Z: Kakarot | PS5

Por su parte, aquellos con una suscripción Premium, pueden acceder a los siguientes títulos clásicos:

Jak and Daxter The Lost Frontier | PS4, PS5

Cool Boarders | PS4, PS5

Gods Eater Burst | PS4, PS5

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | PS4

JoJos Bizarre Adventure All Star Battle R

Esto no es todo, puesto que a partir del 1 de abril, la primera temporada del anime de My Hero Academia estará disponible en Sony Pictures Core para los miembros de PlayStation Plus Premium/Deluxe. Junto a esto, series selectas de Crunchyroll estarán disponibles para PlayStation Plus Premium/Deluxe a través de Sony Pictures Core en las siguientes regiones a partir del 13 de marzo: México, España, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Austria, Suiza, Italia y Francia. Los miembros de PlayStation Plus Premium/Deluxe tienen acceso a un catálogo seleccionado de 100 películas por streaming en Sony Pictures Core, y se incluirá contenido seleccionado de Crunchyroll.

Recuerda, todos los juegos previamente mencionados estarán disponibles a partir del próximo 19 de marzo en PlayStation Plus, pero solo para aquellos que cuenten con una suscripción a las categorías de Premium y Extra. En temas relacionados, más juegos de PS2 llegarían a PS Plus. De igual forma, esto es lo que se ahorra un usuario de PS Plus.

Nota del Editor:

Marvel’s Midnight Suns es un gran juego, y algo que todos los usuarios de este servicio deben de jugar. Lo mismo se puede decir del remake de Resident Evil 3, el cual es una experiencia corta, pero muy entretenida, que todos los fans no se pueden dar el lujo de perderse.

Vía: PlayStation