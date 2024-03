Imágenes inéditas de Venom en Marvel’s Spider-Man 2

Casi seis meses han pasado desde el lanzamiento de Marvel’s Spider-Man 2, juego que ha sorprendido a los fans de Marvel debido al nivel de detalle que contiene, ya sea por la extensión del mapa, así como de una historia enganchante que ha dejado a los usuarios con preguntas. De hecho, Venom ha pasado a ser una de las partes que más han gustado, pero se hubiera preferido una participación mucho mayor de la que se tuvo, pues básicamente ha aparecido en las últimas horas del punto climax de la narrativa.

Eso nos lleva a un nuevo video que se ha filtrado recientemente, en el cual nos revelan que habían muchos objetos que se podían romper en combate, además de los que se arrojan a los enemigos. Sin embargo, lo más importante es que habrá más combates contra el villano Simbionte. Pues se le puede ver en una versión no terminada luchando con el arácnido en la ciudad, incluso entrando a edificios donde este arroja al protagonista.

Acá lo puedes ver:

Spider-Man 2 dev footage showing destructible environments and fighting Venom throughout the city pic.twitter.com/QLrr1wnWPN

— Worm (@Saulman11835779) March 13, 2024