Como recordarán, hace tiempo Insomniac Games sufrió de una masiva filtración que reveló algunos de los proyectos en los que estaba trabajando el estudio. Uno de estos fue Spider-Man: The Great Web, un juego como servicio que se desarrolla en el universo del amigable vecino araña. Ahora, hace unas horas, se filtró un tráiler que nos muestra un producto que parecía estar listo para llegar a nuestras manos.

Spider-Man: The Great Web iba a ser un juego como servicio en donde hasta cinco jugadores se podían unir para explorar New York City, defenderla de los maleantes, y pelear contra los Sinister Six. Lo interesante, es que el tráiler filtrado nos muestra un proyecto ya avanzado que bien pudo llegar al mercado este mismo año. El avance incluso cuenta con una narración original de Yuri Lowenthal, la voz de Peter Parker.

Como pudieron ver, el concepto del multiverso se iba a usar para permitir la interacción entre diversos Spider-Man, e incluso iba a ser posible personalizar a cada uno en diferentes aspectos. Esto es algo que se llegó a insinuar en Marvel’s Spider-Man 2 con una misión especial. Lamentablemente, Spider-Man: The Great Web ha sido cancelado, aunque no se descarta la posibilidad de ver algunos de sus conceptos en futuros juegos de la serie.

Recordemos que durante el mandato de Jim Ryan como CEO de SIE, se impulsó la creación de múltiples juegos como servicio. Sin embargo, estos planes han quedado en el pasado, y varios proyectos de este estilo fueron cancelados. No hay que olvidar que este fue el mismo caso de The Last of Us Online. Sin embargo, el trabajo de Insomniac Games, al menos por el tráiler, luce mucho más avanzado, y casi listo para llegar al mercado.

Considerando que esta es una filtración y el proyecto nunca fue anunciado, Insomniac Games no ha compartido un comunicado sobre esta cancelación, y es probable que no lo hagan. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los juegos filtrados de Spider-Man aquí. De igual forma, se ha filtrado un supuesto tráiler de Marvel’s Wolverine.

Nota del Editor:

Si bien Spider-Man: The Great Web luce bastante interesante, no sabemos exactamente cómo es que el juego como servicio hubiera funcionado. Tal vez el ciclo de juego no era divertido, o había múltiples errores en la progresión. Al final del día, no sabremos exactamente por qué este título fue cancelado, más allá de que Insomniac Games es un estudio con mucho trabajo, y sumarle el soporte de una experiencia de este tipo quizás era demasiado para ellos.

Vía: Insider Gaming