Prince of Persia: The Lost Crown es considerado uno de los mejores juegos del 2024. Sin embargo, el título no tuvo el desempeño comercial que Ubisoft esperaba. De esta forma, un reporte reveló que el estudio detrás de este amado título había sido destruido. Ahora, Ubisoft ha compartido un comunicado oficial aclarando esta situación, aunque no trae consigo buenas noticias.

El reporte de ayer señaló que el equipo de Prince of Persia: The Lost Crown había sido deshecho. En su momento, no se mencionaba si esto se refería al estudio entero, solo a los responsables del juego, o si incluso los desarrolladores habían sido despedidos. Ahora, Abdelhak Elguess, productor senior de Prince of Persia: The Lost Crown, aclaró esta situación al mencionar:

“Estoy sumamente orgulloso del trabajo y la pasión de nuestro equipo en Ubisoft Montpellier para crear un juego que tuvo eco entre los jugadores y los críticos por igual, y confío en su éxito a largo plazo. Prince of Persia: The Lost Crown se encuentra ahora al final de su hoja de ruta posterior al lanzamiento, con tres actualizaciones de contenido gratuitas y un DLC que se lanzaron en septiembre. Ahora nos estamos centrando en hacer que el juego esté disponible para más jugadores: se lanzó recientemente en Steam y estará disponible en Mac este invierno. La mayoría de los miembros del equipo que trabajaron en Prince of Persia: The Lost Crown se han trasladado a otros proyectos que se beneficiarán de su experiencia. Sabemos que los jugadores aman esta marca y Ubisoft está entusiasmado por traer más experiencias de Prince of Persia en el futuro”.

De esta forma, queda claro que Ubisoft Montpellier sigue en pie, y el equipo que nos entregó Prince of Persia: The Lost Crown ha llegado a su fin, aunque los desarrolladores ya están trabajando en un nuevo proyecto en donde sus habilidades puedan ser usadas de forma positiva.

Lamentablemente por el momento se desconoce en qué están trabajando estos desarrolladores. Rumores han señalado que podría tomar las riendas de The Sands of Time Remake. Otros han mencionado que ayudaría al desarrollo de Beyond Good & Evil 2. Por su parte, otro reporte ha revelado que este equipo estaría trabajando en un nuevo Rayman.

Lamentablemente, por el momento no hay información oficial sobre el siguiente proyecto de los responsables de Prince of Persia: The Lost Crown. Sin importar en qué estén trabajando, es muy probable que sea un proyecto de calidad que, esperemos, en esta ocasión sí tenga el éxito comercial deseado. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este juego aquí. De igual forma, The Sands of Time Remake recibe nueva fecha de lanzamiento.

Nota del Autor:

Si bien el comunicado de Ubisoft puede verse como una forma de calmar a la gente, la realidad es que el equipo terminó de darle soporte a The Lost Crown, y ahora están trabajando en un nuevo proyecto, lo cual es muy natural. Lo lamentable, es que no tendremos una secuela de este fantástico metroidvania.

Vía: Eurogamer