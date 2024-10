Ubisoft estaría trabajando en un remake de Rayman

El futuro de Ubisoft sigue siendo incierto en estos momentos. Tras darse a conocer que el equipo que nos entregó Prince of Persia: The Lost Crown fue disuelto, muchos se han preguntado qué ha sucedido con estos desarrolladores. Bueno, un nuevo reporte ha revelado que ya estarían trabajando en un remake de Rayman,

De acuerdo con las fuentes de Insider Gaming, una docena de desarrolladores que forman el equipo de The Lost Crown han migrado a Ubisoft Milan para trabajar en un remake de Rayman, al cual se le llama Project Steambot. Aunque no se menciona específicamente cuál juego tendrá este tratamiento, es muy probable que se trate de la entrega original. Sin embargo, no todos los desarrolladores están contentos con esto, puesto que Michel Ancel, el creador de Rayman y franquicias como Beyond Good & Evil, está involucrado como consultor.

Recordemos que un reporte de 2020 señaló a Ancel como un terrible jefe al crear un ambiente tóxico en sus proyectos. Ese mismo año abandonó Ubisoft, pero parece que está de regreso para ofrecer todo tipo de soporte en el remake de Rayman, algo que ha preocupado a más de un desarrollador que no quiere que sus cuestionables prácticas formen parte de este proyecto.

Junto al remake de Rayman, el reporte también menciona que parte del equipo de Prince of Persia: The Lost Crown está trabajando en Beyond Good & Evil 2, así como en la nueva entrega principal de Ghost Recon, conocida internamente como Project Ovr.

Por su parte, Ubisoft se ha mantenido en silencio sobre este reporte, y no ha negado o confirmado que un remake de Rayman esté en desarrollo. Solo nos queda esperar, y ver si estos proyectos son un éxito, o un fracaso más para la compañía francesa. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el cierre del equipo de Prince of Persia: The Lost Crown aquí. De igual forma, esto fue lo que comentó Ubisoft sobre este caso.

Nota del Autor:

Un remake de Rayman suena como algo que haría a todos los fans contentos, y al mismo tiempo algo que probablemente sea un fracaso comercial más para la compañía. En el mejor de los casos, este título logra ser un éxito moderado, pero no alcanzará lo que un Mario genera.

Vía: Insider Gaming.