Nueva película de Depredrador ya tiene fecha de estreno

La franquicia de Depredador ha regresado a los reflectores desde hace un par de años, esto con nuevos lanzamientos en forma de cómic y también la película que mezcla elementos de Thriller, acción y terror, siendo criticada de forma sobresaliente por la prensa del mundo del cine. Con esto en mente, Disney quiere seguir lanzando productos de la saga, por eso mismo la siguiente producción cinematográfica ya está en producción, incluso ya se sabe cuándo será proyectada.

La próxima película titulada Predator: Badlands, finalmente tiene la fecha de estreno oficial. Programada para llegar a los cines el 7 de noviembre de 2025, estará dirigida por Dan Trachtenberg, conocido por su aclamado trabajo en Prey (2022). Este nuevo título ocupará un lugar previamente reservado para Blade del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) que ha enfrentado varios problemas de producción y aún no tiene nueva fecha de lanzamiento confirmada.

En esta cinta, que contará con la participación de Elle Fanning en el papel principal, se espera una posible ambientación en el futuro, lo que marca un nuevo rumbo para la saga. A diferencia de Prey, que llevó la narrativa al pasado en el siglo XVIII, esta entrega promete explorar nuevas dimensiones en la lucha entre humanos y los temibles extraterrestres Yautja. Sin embargo, los detalles específicos sobre la trama se mantienen en secreto.

La producción aparentemente tuvo lugar en Nueva Zelanda entre junio y septiembre de 2023, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. Con el tiempo adicional disponible antes del estreno, el equipo de Trachtenberg podrá enfocarse en la postproducción y los efectos visuales para lograr una experiencia cinematográfica de alta calidad.

El lanzamiento de Predator: Badlands en noviembre de 2025 enfrentará una competencia notable en la taquilla, con películas como Now You See Me 3 y Wicked Part Two programadas para ese mismo mes. A pesar de esto, se espera que la película, con una clasificación R y dirigida a un público más adulto, tenga su propio nicho y logre destacarse entre las demás.

Nota del autor: La película anterior es de lo más entretenida, por lo que si la siguiente se está haciendo con el mismo director, es muy posible que tengamos un producto de calidad.