Monster Hunter Wilds se posiciona como uno de los lanzamientos más importantes del 2025. Esto es algo que no solo los jugadores pueden ver, sino que PlayStation también lo considera. De esta forma, se ha revelado que un DualSense y placas especiales para el PS5 inspiradas en el siguiente juego de Capcom ya están en camino

Por medio del Blog de PlayStation, se han confirmado un DualSense y placas especiales inspiradas en Monster Hunter Wilds. Estos dos productos estarán a la venta el 28 de febrero de 2025, mismo día en que estará disponible el siguiente juego de la serie. Lamentablemente, el control y las placas serán exclusivas de Japón, y por el momento se desconoce si van a llegar a otras regiones.

El DualSense cuenta con diseño inspirado en el patrón del primer equipo que usan los cazadores en el juego, con un color plateado y rojo volcánico en ambos lados del control. El touchpad presenta el diseño del emblema del equipo de investigación del Área Prohibida. El DualSense tendrá un precio de ¥12,480 yenes, o cerca de $1,600 pesos.

Por su parte, las placas cuentan con el emblema del Equipo de Investigación de las Tierras Prohibidas que aparece en el juego, con un tono plata contra la cubierta negra medianoche. Este accesorio tiene un precio de ¥9,980 yenes, o cerca de $1,300 pesos.

Como ya lo mencionamos, el DualSense y las placas especiales estarán disponibles solo en Japón el próximo 28 de febrero de 2025, mismo día en que sale a la venta Monster Hunter Wilds. En temas relacionados, el juego tendrá una beta abierta en solo unos días.

Nota del Autor:

Es muy lamentable que el DualSense especial no llegue a nuestra región. Si la única opción es la importación, me imagino que muchos estarán dispuestos a hacer el sacrificio, aunque yo aún no estoy seguro de hacerlo.

Vía: PlayStation Blog