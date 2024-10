Poco a poco, Double Dragon Revive se posiciona como la entrega moderna de la serie que todos los fans han estado esperando por años. De esta forma, el día de hoy, Arc System Works compartió un nuevo tráiler de este título, el cual confirma dos nuevos personajes adicionales para esta aventura.

En su nuevo tráiler, Double Dragon Revive ha confirmado que Marian, la icónica damisela en peligro, ha decidido tomar cartas en el asiento y protegerse a sí misma. De igual forma, Yagyu Ranzo, a quien vimos por última vez en Double Dragon III, se une a la aventura como otro personaje jugable.

De esta forma, Double Dragon Revive nos presenta a cuatro personajes jugables. Si bien aún está por verse qué tan diferente será cada uno de estos, la oferta crece de una forma sustancial. Aunque por el momento no hay información sobre un modo para cuatro jugadores, esta sería una posibilidad en un futuro. De igual forma, no se descarta la posibilidad de que este título tenga más secretos de este estilo en puerta para nosotros.

Lamentablemente, Double Dragon Revive aún no tiene fecha de lanzamiento, más allá de una venta del 2025. Solo nos queda esperar a que Arc System Works comparta más información sobre este esperado juego en un futuro. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este título aquí. De igual forma, este es otro tráiler del esperado título.

Nota del Autor:

Después de lo que fue River City Girls 2, no es una gran sorpresa ver que Marian sea un personaje jugable en Double Dragon Revive. Si bien no tiene los músculos de su contraparte de WayForward, es bueno verla aquí. A decir verdad, cada nuevo vistazo a este juego me emociona más y más.

Vía: Arc System Works