Revelan arte conceptual del Donkey Kong en 3D cancelado

Nuevos detalles han surgido sobre este juego que supuestamente estaba siendo desarrollado por Vicarious Visions, esto gracias a arte conceptual descubierto. Aunque la existencia no ha sido confirmada oficialmente, un usuario de Reddit, conocido como BirdonWheels, afirmó haber encontrado imágenes relacionadas con este título en un disco duro que contenía activos promocionales del estudio. Según los informes, el arte parece mostrar un paisaje urbano cubierto de vegetación selvática, una de las ideas principales para el entorno del juego.

El concepto detrás de este título en 3D tenía a Donkey Kong en una isla abierta y enfatizaba un estilo de movimiento dinámico, donde el personaje podría escalar paredes, balancearse en vides y deslizarse en lianas horizontales. Se mencionaba incluso la peculiar idea de que DK usaría “perlas de plátano” como zapatos improvisados mientras se deslizaba. Este enfoque distintivo de movilidad buscaba ofrecer una experiencia única en el universo de la saga.

Aquí lo puedes ver:

Aunque algunos detalles del proyecto fueron cuestionados, el medio Did You Know Gaming también ha investigado los hallazgos, corroborando en parte la existencia del prototipo. Cabe destacar que Vicarious Visions, antes de ser absorbido por Blizzard Entertainment, estaba detrás de esta visión ambiciosa de Donkey Kong, que prometía ser una evolución interesante de la franquicia.

Hasta ahora, ni Nintendo ni Vicarious Visions han confirmado oficialmente la autenticidad de estos hallazgos, pero el arte conceptual recién descubierto ha avivado la curiosidad de los fans sobre lo que pudo haber sido un capítulo inédito en la historia, no solo del personaje, sino de la industria.

Vía: Nintendo Everything

Nota del autor: Definitivamente muchos estarán tristes por la noticia, dado que la saga parece estar extinta. Sí, vamos a tener un remaster en el 2025, pero no es lo que los fans esperan realmente.