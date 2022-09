Konami anuncia remasterizaciones de Suikoden I y II

Aunque Konami es recordado por series como Metal Gear, Silent Hill y Castlevania, no hay que olvidar que la compañía también tiene en su poder la propiedad de Suikoden, saga que, para muchos, nos ha ofrecido algunos de los mejores RPG en la historia. De esta forma, el público se alegró el día de hoy, cuando se anunció que los primeros dos títulos tendrán una remasterización HD.

Así es, los dos clásicos de PlayStation estarán de regreso. En el marco de Tokyo Game Show, Konami anunció Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars, paquete que incluye los títulos de 1995 y 1998 en un solo lugar. Esta colección llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC en algún punto de 2023.

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars no solo nos permitirá disfrutar de estos clásicos en plataformas modernas, sino que incluye ilustraciones de fondo en HD, nuevos efectos que le dan otro aire a la animación pixel art, mejoras de audio ambientales y de batalla, un sistema de autoguardado, la posibilidad de aumentar la velocidad de las batallas, y un registro de las conversaciones.

Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto. Recuerda, Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC en algún punto de 2023. Hablando de TGS, se ha confirmado que el remake de Resident Evil 4 llegará a PS4. De igual forma, One Piece Odyssey ya tiene fecha de lanzamiento.

Nota del Editor:

Aunque estoy muy emocionado por este lanzamiento, es probable que algunas personas se decepcionen en dado caso de que este sea el gran anuncio que Konami había prometido para Tokyo Game Show. Pese a que aún existe la posibilidad de escuchar más Metal Gear y Silent Hill, parece que los sueños podrían no cumplirse una vez más.

Vía: Konami