Uno de los proyectos más esperados de Star Wars, es la película de Rogue Squadron. Sin embargo, muy poco se sabe de esta cinta. Junto a esto, recientemente se reveló que la nueva actualización en el calendario de estrenos de Disney, ha removido por completo el trabajo de Patty Jenkins, lo cual ha empezado a preocupar a más de un fan.

Gracias a todos los anuncios que se llevaron a cabo en el D23, Disney recientemente actualizó su calendario de estrenos para 2023 y 2024. De esta forma, muchos se dieron cuenta de que Star Wars: Rogue Squadron, pese a estar planeada para llegar a los cines el 22 de diciembre de 2023, ya no se encuentra en este registro, algo que ya había sucedido previo a su primer retraso.

Ahora, esto no significa que Rogue Squadron ha sido cancelada o tendrá otro retraso. Sin embargo, también se ha dado a conocer que la cinta aún no entra en producción, algo que debería de suceder en estos días si se planea cumplir con la fecha de estreno planeada. Por el momento, Disney no ha dado una explicación al respecto.

Por otro lado, así ha quedado el calendario de estrenos de Disney:

–Haunted Mansion – 11 de agosto de 2023.

–Next Goal Wins – 21 de abril de 2023.

–Wish, – 22 de noviembre de 2023.

-Película de Marvel sin título – 6 de septiembre de 2024.

–Elio – 1 de marzo de 2024.

–Disney’s Snow White – 22 de marzo de 2024.

–Inside Out 2 – 14 de junio de 2024.

–Mufasa: The Lion King – 5 de julio de 2024.

Como siempre, esta información puede cambiar debido a diversas cuestiones.

Nota del Editor:

Considerando que Patty Jenkins está trabajando en Wonder Woman 3, es muy probable que este, y más proyectos, sean la razón por la cual Rogue Squadron ha desaparecido del calendario de estrenos de Disney. De esta forma, las posibilidades de ver otro retraso son bastante altas.

