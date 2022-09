Hace un par de semanas se dio a conocer que el precio del PS5 aumentará en diversas regiones, incluyendo México. Si bien en su momento un representante de Microsoft aseguró que este no será el caso con Xbox Series X|S, recientemente, Phil Spencer, jefe de Xbox, fue cuestionado al respecto, emitiendo un comunicado que seguramente calmará las preocupaciones de más de una persona.

En una entrevista con CNBC, Spencer fue cuestionado ante la posibilidad de aumentar el precio del Xbox Series X|S en un futuro. Afortunadamente, el directivo no tiene esto en mente. Esto fue lo que comentó:

$MSFT's @XboxP3 talks #Tencent, #JRPG's, and @discord – and explains why it's not time to follow $SONY's hike in prices. #Xbox #PlayStation pic.twitter.com/BCIY0wE8Gt

