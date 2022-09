Hacker deja expuesta la mala seguridad de Uber

Una vez más, se ha revelado que Uber se ha visto comprometida. En esta ocasión, los servicios de seguridad han sido atacados por un hacker que se ha propuesto exponer la mala estabilidad de los servicios de esta compañía, y protestar en contra del trato que actualmente se le da a los conductores.

A diferencia del ataque que sufrió en 2016, y revelado cinco años después, en esta ocasión la compañía fue clara, y por medio de su cuenta de Twitter reveló que el pasado 15 de septiembre sufrieron de un ataque que dejó expuesta a la compañía. Esta información llegó a las manos de Uber después de que el hacker accedió al Slack de la empresa, y reveló sus intenciones.

We are currently responding to a cybersecurity incident. We are in touch with law enforcement and will post additional updates here as they become available.

— Uber Comms (@Uber_Comms) September 16, 2022