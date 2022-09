Aquí las primeras reacciones de Andor

La próxima semana por fin se estrenará la serie de Andor en Disney+. De esta forma, recientemente se liberaron las primeras opiniones del show, dejando en claro que tenemos en puerta una producción bastante interesante que nos da una mirada al mundo bajo de esta galaxia.

Por medio de Twitter, algunos miembros de diversos medios han compartido sus reacciones a los primeros capítulos de Andor y, hasta el momento, la recepción es positiva. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

“¡Vi los primeros cuatro episodios de #Andor! Definitivamente estoy intrigado por el rumbo de la historia, pero el formato de 12 episodios realmente me hace esperar más. Grandes actuaciones y una construcción lenta hasta ahora, ¡no puedo esperar por el resto!”

“Estoy absolutamente impresionado por la audacia de #ANDOR. A menudo tenemos que decir “La Guerra de las Galaxias siempre ha sido política” para contrarrestar a las personas que negarían ese hecho. Bueno, este programa está activamente enojado con las personas que lo niegan. Audaz, oportuna, cruda y extremadamente reflexiva. Trabajo poderoso”.

“Si te gusta Rogue One por todas las formas en que no era una película típica de Star Wars, entonces probablemente te guste #Andor por muchas de las mismas razones. Es un drama de personajes de combustión lenta. Diego Luna es excelente y después de los primeros cuatro episodios, estoy emocionado de ver a dónde va después”.

“Solo he visto los primeros dos episodios de ANDOR hasta ahora, pero es un sabor muy diferente y genial de STAR WARS. Me gusta este nuevo POV en esta galaxia”.

“He visto los primeros 3 episodios de #Andor y lo digo con la mayor convicción: esta va a ser la serie que me vuelva a meter en Star Wars. ANDOR presenta personajes nuevos y memorables, además de un arco intrigante para Andor. ¡Y en realidad tiene algo que decir! El Ep 3 es espectacular”.

La serie de Andor llegará a Disney+ el próximo 21 de septiembre. El estreno estará acompañado de los primeros tres episodios, por lo que tendremos bastante contenido de Star Wars para un buen rato. En temas relacionados, aquí puedes ver el más reciente tráiler del show.

