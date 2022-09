One Piece Odyssey confirma su fecha de lanzamiento

Los fans de One Piece no solo están felices por la conclusión de Wano en el manga, y la gran adaptación de este arco en el anime, sino que un nuevo RPG de la obra de Eiichirō Oda está en camino. De esta forma, recientemente se confirmó exactamente cuándo es que One Piece Odyssey llegará al mercado.

Como parte de una presentación especial de Bandai Namco, se confirmó que One Piece Odyssey estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 12 de enero de 2023 en Japón, con su llegada a occidente solo un día después, es decir, el 13 de enero de 2023.

Todos aquellos que pre ordenen este título no solamente recibirán una serie de ítems que los ayudarán en las primeras horas de la aventura, sino que también podrán hacer uso de una serie de skins de Luffy y compañía antes del salto temporal de dos años que vimos en la historia.

Recuerda, One Piece Odyssey llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 13 de enero de 2023 en occidente. En temas relacionados, ya sabemos cuándo es que se estrenará One Piece Film Red en México. De igual forma, este es el origen del Cross Guild en el manga.

Nota del Editor:

Tal parece que enero y febrero se están llenando no solo de juegos imperdibles, sino también experiencias bastante largas. Será interesante ver si lo que vimos este año entre febrero y marzo se repite considerando la gran cantidad de experiencias en nuestra puerta.

Vía: Bandai Namco