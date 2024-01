Akira Toriyama tendrá un 2024 bastante interesante. No solo se espera que Dragon Ball DAIMA esté disponible en octubre, sino que durante la primera mitad del año por fin llegará el anime de Sand Land. De esta forma, un nuevo tráiler ha confirmado la venta de lanzamiento para esta esperada producción.

El día de ayer, Bandai Namco reveló la fecha de lanzamiento oficial para el videojuego de Sand Land, y hace unos momentos la compañía compartió un tráiler en donde se confirma que el anime de Sand Land estará disponible durante la primavera de 2024. Aunque por el momento no hay información más clara, es probable que su estreno coincidirá con el videojuego.

El videojuego de Sand Land estará disponible el próximo 26 de abril, por lo que el anime probablemente también tenga un estreno en abril. Esta es la descripción de esta historia:

“El suministro de agua mundial está prácticamente agotado y la pequeña cantidad que queda está controlada por un rey codicioso. Cansado de sufrir bajo el gobierno del rey, el sheriff Rao pide ayuda a los demonios de Sand Land y juntos emprenden un viaje para descubrir The Legendary Spring. Beelzebub tiene un encanto infantil con citas como: ‘Me quedé despierto hasta tarde y me fui a la cama sin cepillarme los dientes’, pero también tiene la fuerza para luchar contra sus enemigos. El sheriff de la pequeña ciudad, Rao, es muy querido y tiene la personalidad de respetar a los demonios como a iguales. El demonio Ladrón es bueno robando y en realidad no es mucho mayor que Beelzebub, pero lo tratan como a un anciano debido a su apariencia y su forma de hablar. A lo largo de su viaje con Beelzebub y sus amigos, Rao pronto se da cuenta de que los demonios no son enemigos de los humanos”.