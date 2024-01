Estas serían las películas canónicas de Dragon Ball

Es bien sabido que el universo de Dragon Ball es de lo más longevo, con muchos productos que van desde el anime hasta los videojuegos que son bien recibidos, entre lo más destacado tenemos a las películas, ya que cuentan historias interesantes para que el espectador no quite el ojo de la pantalla. Sin embargo, eso no significa que aporten de alguna manera al lore de la saga, pues en su mayoría se consideran como relatos alternativos que básicamente nunca sucedieron en la línea principal.

Primero que nada, el Dragon Ball original contó con cuatro adaptaciones que son historias en las que los personajes no se conocen y solo cruzan caminos, incluso hay una historia en la que Chaos es el emperador de un reino que busca derrocarlo mediante su consejero con intenciones malignas. Por su parte, hay otra cinta que nos cuenta la historia de origen con la animación de GT, sería la única canónica, pero con modificaciones abruptas en cuanto al desarrollo de personajes.

Por su parte, las películas de Z, solo la primera y la última se pueden considerar canon pero solo para Toei, es decir, la primera llamada Devuélvanme a mi Gohan, puede cumplir como la introducción del villano Garlic Jr., el cual luego cuenta con su arco de relleno después de la batalla con Freezer. La última cinta nombrada como El Ataque del Dragón, puede entrar dentro de la narrativa, dado que aparece el personaje llamado Tapión, el cual le entrega a Trunks una espada que representa su futuro, pero también hay cosas que no tienen sentido después.

Para terminar, todas las películas que han salido a la luz desde La Batalla de los Dioses se mantienen como parte de la narrativa de Super, ya que los eventos acontecidos se nos volvieron a narrar tanto en el manga como en el anime, a eso se agrega que finalmente Broly se integra al grupo de personajes. De hecho, hace poco terminaron de agregar en la versión impresa la historia del regreso de Cell de manos de la Patrulla Roja, y en este momento al fin los fans reciben más elementos para nutrir el universo.

Entonces, al final podemos considerar que las películas de la Z solo se consideran a la primera y última canon (pero solo para el relleno de Toei Animation). En cuanto a todas las de la saga Dragon Ball Super, sí forman parte de la historia creada por Akira Toriyama y que ahora son dibujadas por su segundo al mando, Yokotaro.

Nota del editor: Es un poco triste que muchas de las películas de Dragon Ball que vimos en la infancia casi ninguna es canon, pero al final vale la pena verlas, pues son divertidas, de hecho la de la fusión de Gokú y Vegeta me gusta mucho, transformación que se ha vuelto canon de forma reciente.