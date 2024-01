Precio de las suscripciones de streaming en el 2024 en México

Finalmente estamos en el 2024, y aunque hay muchos juegos y películas por esperar en el futuro, no se puede descartar el pensar si habrá aumentos de precios en diferentes ámbitos, sobre todo en los servicios que nos proveen de entretenimiento como series o videojuegos que se pueden bajar al tan solo pagar una cuota mensual. En este año las cosas parecen ir de forma normal, pero en caso de que surjan dudas, aquí mencionamos los precios que se han quedado por lo menos hasta este primer mes en el que vivimos.

Según lo que se ha comentado, Netflix ahora cuenta con precio de $140 MXN en su tarifa básica con anuncios, la estándar llega a los $220 MXN y la premium a $300 MXN. A eso se agrega que el usuario puede pagar $70 pesos extra por agregar usuarios que no vivan en el mismo domicilio, política que no ha gustado a la gente desde que se implemento hace algunos meses atrás.

En cuanto a Amazon Prime, sigue con la tarifa de $99 MXN al mes, o $899 MXN anual, la cual hace que el usuario se ahorre tres meses en caso de que pretenda pagar los 12 meses. Disney Plus tiene un precio de $179 MXN y Star+, $219 MX mensuales. El Combo+ cuesta $269 MXN. Tarifas que pueden cambiar ahora que se acerca la fusión de ambas plataformas para este año.

Por su parte en cuanto a los videojuegos, el PS Plus Deluxe $11.99 dólares, extra, $10.49 dólares y essential, $6.99 dólares; el precio en pesos puede variar dependiendo del aumento y disminución de dólar. Game Pass tiene precios que van desde los $170 MXN por el básico o $250 MXN por el Ultimate, el cual deja probar los juegos en las consolas, PC y también la nube. Por ahora hay estabilidad, pero las cosas pueden cambiar eventualmente, más ahora que necesitan recuperar lo invertido en Activison Blizzard.

Vía: EXP

Nota del editor: De momento no hay subidas de precios de algún, aunque Sony ya hizo su movimiento el año pasado en octubre, por lo que hacer otro de forma tan rápida no es algo que pueda considerarse inteligente. Al menos, las cosas en cuanto a precios son estables y se agradece.