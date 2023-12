Sony confirma asistencia al CES 2024

Mientras que unos piensan en el fin de año, otros más ya tienen la mirada en la próxima edición de CES. Así es, la próxima edición de este evento se llevará a cabo el próximo 8 de enero de 2024, y Sony por fin ha confirmado su asistencia, y parece que en esta ceremonia tiene un par de anuncios que serán del agrado de sus fans.

La presentación de Sony en la próxima ceremonia de CES se llevará a cabo el 8 de enero de 2024 a las 5:00 PM (hora del Pacífico), o 7:00 PM (hora de la Ciudad de México). Todos los interesados podrán disfrutar de este evento en vivo por medio del canal oficial de Sony en YouTube. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Sony expondrá en CES 2024, el evento tecnológico más grande del mundo, en Las Vegas a partir del 9 de enero de 2024. Sony expuso por primera vez en CES en 1977, hace cuarenta y seis años, y desde entonces, CES ha seguido siendo un lugar importante para Sony para presentar sus últimas tecnologías e iniciativas, así como transmitir diversos mensajes al mundo. En CES 2024, Sony exhibirá varias tecnologías e iniciativas que apoyan a los creadores, basadas en el propósito de Sony de ‘llenar el mundo de emoción, a través del poder de la creatividad y la tecnología’”.

Aunque por el momento no hay detalles sobre su presentación, se ha mencionado que el enfoque en esta ocasión está en el poder de la creatividad. De igual forma, se ha llegado a mencionar que Sony Honda Mobility tendrá algún tipo de presencia en el escenario, por lo que veríamos un par de anuncios relacionados con los automóviles.

Ahora, aquellos que esperan información sobre el futuro de PlayStation, será mejor que mantengan sus expectativas a un nivel bajo. Si bien es cierto que en el CES se han llevado a cabo un par de anuncios relacionados con PlayStation, como fue la revelación de Project Leonardo este año, o el primer vistazo al PlayStation VR2 en la edición de 2022, estos son solo fragmentos, y no el enfoque del evento.

De esta forma, es muy probable que en la edición de 2024 suceda lo mismo. Es decir, uno o dos anuncios relacionados con el hardware de PlayStation, y solo eso. No esperen la revelación del siguiente God of War o detalles sobre el nuevo proyecto de Naughty Dog. Hay que mantener las expectativas en un nivel razonable para no decepcionarse.

Te recordamos que la presentación de Sony en el CES 2024 se llevará a cabo el próximo 8 de enero a las 7:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, jugador de la NBA ha creado su propio PS5 portátil. De igual forma, se confirma el retraso de Stellar Blade.

Nota del Editor:

El CES siempre ha sido un evento de Sony, la inclusión de PlayStation se limita a solo uno o dos anuncios que, en el mejor de los casos, son interesantes, pero casi nunca lo suficientemente llamativos. Afortunadamente, en febrero casi siempre hay un State of Play, por lo que los fans de la compañía no tendrán que esperar mucho para conocer que tiene la empresa para ellos en un futuro.

Vía: Sony