SEGA ofrece nuevos detalles del regreso de sagas clásicas

Durante de The Game Awards se ha dado una noticia bastante llamativa, y esa fue la de SEGA, quien mostró el regreso de franquicias clásicas que parecían perdidas en el tiempo, entre los ejemplos está Street of Rage, Golden Axe, Crazy Taxi, Jet Set Radio, entre otras. Desde ese momento los fans de la compañía se han quedado impactados y con dudas, por lo que la empresa dueña de las franquicias se ha puesto manos a la obra para despejar todas las dudas relacionadas a estos regresos.

Mediante una diapositiva en sus reuniones de negocios, la empresa dio a conocer detalles sobre estos juegos, con pequeñas frases que resumen su concepto. Acá puedes conocer todo al respecto:

– Crazy Taxi: ¡Acción de conducción innovadora y fresca!

Alegre sensación de libertad x Fusión de naturaleza y ciudad. ¡Despega el nuevo escenario de Crazy City!

– Jet Set Radio: “Contracultura”. Mundo abierto de la calle Tokio

Experimenta el movimiento de “rebelión” que se siente libre en una sociedad asfixiante. ¡Haz amigos, aumenta tus fans y crea un movimiento!

– Shinobi: mata a los enemigos en el silencio del momento.

Corre por el mundo de Shinobi, lleno de monstruos y acciones ninja. Coge Oberozuki, la espada legendaria y mata al Mal una vez más. Tu clan y el mundo cuentan contigo.

– Golden Axe: ¡Los guerreros se levantan para someter a los demonios!

¡Derrota a tus enemigos con una variedad de ataques con espadas y magia! ¡La legendaria historia sobre el hacha de batalla, “Golden Axe”, está a punto de comenzar!

– Streets of Rage Revolution: ¡Amada serie de acción beat ’em up de desplazamiento lateral!

Toma el control de uno de los ex oficiales y haz de la ciudad un lugar donde la gente ya no tenga que caminar por las “Calles de la Rabia”.

Vale la pena mencionar, que estos no son todos los juegos que tendrán su respectivo retorno, dado que en el tráiler original lo dejan claro, eso puede dar a entender que sagas como Ristar, Altered Beast, Gunstar Heroes, Alex Kidd y muchas más pueden regresar en algún momento. No es algo que sea seguro, pero la promesa de traer más contenido por parte de SEGA se encuentra en el papel.

Ninguno de los títulos cuenta con fecha de lanzamiento confirmada.

Nota del editor: A mí la única franquicia que me interesa ver de nuevo es Jet Set Radio, los demás como que me dan igual realmente. Bueno, si sale algo de Gunstar Heroes no me quejaría, pues llevamos un buen tiempo sin tener nada de esta franquicia a la mano.