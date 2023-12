Consigue DNF Duel completamente gratis en PC

Gracias a que esta es la temporada para dar y recibir, la Epic Games Store ha decidido honrar la primera parte de este dicho, y desde hace unos días le ha regalado juegos a todos los usuarios de esta tienda digital. De esta forma, el obsequio del día de hoy es uno que todos los amantes de los juegos de peleas no se pueden dar el lujo de perderse.

A partir de estos momentos, y hasta el próximo 21 de diciembre a las 10:00 AM (hora de la Ciudad de México), todos los usuarios de PC tienen la oportunidad de descargar de forma completamente gratuita DNF Duel. Este título forma parte de la serie de Dungeon Fighter Online, y es un juego de peleas con una perspectiva 2.5D que reinterpreta las clases icónicas del RPG Dungeon and Fighter y las implementa en un sistema de combate exclusivo. Este no es otro juego de peleas, ya que Arc System Works, maestros del género, fueron los responsables de esta entrega.

Como ya lo mencionamos, tienes hasta el 21 de diciembre a las 10:00 AM para descargar DNF Duel completamente gratis en tu PC. Sin embargo, será mejor que regreses a la Epic Games Store, ya que seguirán regalando juegos de todo tipo durante estos días. Tan solo hace unas horas Destiny 2 y sus expansiones pudo haber sido tuyas sin gastar un solo centavo. Para todos los interesados, aquí puedes conseguir DNF Duel sin gastar un solo centavo.

En temas relacionados, Suicide Squad: Kill the Justice League se vuelve a retrasar. De igual forma, Bobby Kotick por fin dejará de ser el CEO de Activision Blizzard.

Nunca he entrado a la serie de DNF, pero luce bastante interesante, además de que cuenta con un sin fin de spin-off. Sin duda alguna trataré de darle una oportunidad a esta entrega gracias a que es gratis. Espero que los futuros regalos de la Epic Games Store sean iguales o mejores.

Vía: Epic Games Store.