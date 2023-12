La segunda temporada de Andor se retrasa

De todas las series de Star Wars que han llegado a Disney+, una de las más aclamadas ha sido Andor. Si bien muchos pensaron que no había cabida para más temporadas, especialmente considerando lo cerca que estamos al momento en el que se lleva a cabo Rogue One, en agosto de este año se confirmó que el personaje de Diego Luna estaba listo para regresar en algún punto de 2024. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que este ya no será el caso, puesto que la segunda temporada de Andor se ha retrasado de manera indefinida.

Recientemente, Disney dio a conocer su calendario de lanzamientos para el 2024, en donde encontramos producciones de Star Wars como la tercera temporada de The Bad Batch. Sin embargo, aquí no hay rastro alguno de la segunda temporada de Andor. Esto quiere decir que esta serie se ha retrasado hasta más allá del próximo año, y no sabes exactamente cuándo es que se estrenará.

Aunque por el momento no hay una explicación para esto, es muy probable que la huelga de actores y escritores de Hollywood jugó un papel importante en la toma de esta decisión. Si bien reportes revelaron que la producción de la segunda temporada de Andor estaba por terminar previo a este movimiento, parece que aún faltaba bastante.

Si bien no se descarta la posibilidad de que Disney cambie de opinión y la segunda temporada de Andor forme parte de su calendario de estrenos para el próximo año, nada es seguro. Por el momento, las únicas producciones de Star Wars confirmadas para el 2024 son: The Acolyte, Skeleton Crew, la tercera temporada de The Bad Batch, y la segunda temporada de Tales of the Jedi, las cuales aún no tienen fecha de estreno específica.

Te recordamos que la segunda temporada de Andor se ha retrasado, y probablemente esté disponible en Disney+ en algún punto del 2025. En temas relacionados, surgen los primeros detalles de la nueva película de Star Wars. De igual forma, Taika Waititi habla sobre su película de Star Wars.

Nota del Editor:

Andor es una gran serie, y si bien no captura la magia de los Jedi y el gran universo creado por George Lucas, sí hace un gran trabajo al darnos una mirada a la política y el aspecto social de este universo cuando el Imperio era el gobernante, algo que se ha explorado en el pasado, pero nunca había sido el enfoque de las historias convencionales.

