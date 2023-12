Bobby Kotick por fin deja Activision Blizzard

Tras darse a conocer los casos de abuso y comportamiento inapropiado en el área de trabajo dentro de Activision Blizzard, la gente ha exigido la salida de Bobby Kotick, CEO de esta compañía. Si bien muchos habían esperado que Microsoft diera a conocer la renuncia de este directivo una vez que la adquisición de los creadores de Call of Duty y World of Warcraft llegara a su fin, esto parecía que no iba a suceder. Sin embargo, el día de hoy, se ha confirmado que después de 33 años en esta industria, dejará su puesto como CEO de Activision Blizzard.

En una carta emitida por Phil Spencer, jefe de Xbox, se reveló que Bobby Kotick dejará su puesto como CEO de Activision Blizzard el próximo 29 de diciembre de 2023. Junto a esto, no se anunció un reemplazo para este puesto, en su lugar, múltiples directivos dentro de Activision Blizzard King, ahora se comunicarán directamente con Matt Booty, quien es el presidente de Contenido y Estudios. Esto fue lo que comentó Spencer al respecto:

“Hoy temprano, el director ejecutivo de Activision, Bobby Kotick, anunció formalmente que el viernes 29 de diciembre de 2023 será su último día en Microsoft Gaming. Bajo la dirección de Bobby, Activision Blizzard en sus muchas encarnaciones ha sido un pilar duradero de los videojuegos. Ya sea Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush Saga o cualquier otro título, sus equipos han creado franquicias queridas y han entretenido a cientos de millones de jugadores durante décadas. Me gustaría agradecer a Bobby por sus invaluables contribuciones a esta industria, su asociación para cerrar la adquisición de Activision Blizzard y su colaboración después del cierre, y le deseo a él y a su familia lo mejor en su próximo capítulo”.

Por su parte, esto fue lo que comentó Kotick:

“No puedo expresar adecuadamente el orgullo que tengo por las personas que continúan contribuyendo a nuestro éxito y por todos aquellos que me han ayudado a lo largo de mis 32 años al frente de esta empresa. Ahora somos parte de la empresa más admirada del mundo. Eso no es un accidente. Phil Spencer ha apreciado la magia de ABK durante décadas. Cuando se acercó a Brian y a mí hace dos años y nos propuso adquirir la empresa, fue inmediatamente obvio que la combinación de nuestros negocios nos permitiría seguir liderando a medida que creciera la lista de competidores capaces y con buenos recursos”.

Si bien no mucho cambiará dentro de Activision Blizzard King al nivel de empleados, todo lo que tiene que ver con los directivos cambiará sustancialmente, principalmente para reflejar la nueva administración como parte de los Xbox Game Studios.

Thomas Tippl, vicepresidente de Activision Blizzard, Rob Kostich, presidente de Activision Publishing, Mike Ybarra, (presidente de Blizzard Entertainment, y Tjodolf Sommestad, presidente de King, le reportarán directamente a Matt Booty, presidente de contenido de juegos y estudios. Los equipos de liderazgo de Activision Publishing, Blizzard y King permanecerán en sus puestos, sin cambios en la estructura de cómo se administran los estudios y las unidades de negocios.

Brian Bulatao, director administrativo, le reportará a Dave McCarthy, director de operaciones en Microsoft Gaming. Julie Hodges, directora de personal, le reportará a Cynthia Per-Lee, vicepresidenta corporativa en recursos humanos de juegos. Grant Dixton, director jurídico, le reportará a Linda Norman, vicepresidenta corporativa de Gaming CELA. Armin Zerza, director financiero, le seguirá reportando a Tim Stuart, vicepresidente corporativo de finanzas.

Lulu Meservey, vicepresidenta ejecutiva de asuntos corporativos y directora de comunicaciones, dejará ABK a finales de enero. Además, Humam Sakhnini, vicepresidente de Blizzard y King, partirá a finales de diciembre. De esta forma, se da pie a una nueva era para la compañía. Solo nos queda esperar para ver cómo le irá a Activision Blizzard King bajo esta nueva administración. En temas relacionados, la demanda por acoso sexual en contra de Activision ha llegado a su fin. De igual forma, madre tiene pensado demandar a esta compañía.

Nota del Editor:

Este es un momento muy importante para la compañía. Pese a la horrible persona que era Kotick, sus decisiones ayudaron al aspecto financiero de la compañía, algo que, tomando en consideración la dirección de Microsoft, podría cambiar bastante en los próximos años.

Vía: The Verge