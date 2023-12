El Joker de Florida amenaza a Rockstar por GTA VI

Parte de la magia y la esencia de Grand Theft Auto, es la forma en la que usa la sátira para representar a la cultura de Estados Unidos. Si bien esto siempre ha formado parte de la serie, esto se puede apreciar de gran forma en la quinta entrega de la franquicia, algo que GTA VI también tenía pensado hacer. Sin embargo, parece que no mucha gente está contenta con esta forma de hablar sobre su país y sociedad, puesto que el infame Joker de Florida ha amenazado a Rockstar.

Para todos aquellos que no tienen la suerte de conocer al Joker de Florida, este es un criminal que, como su nombre lo indica, tiene la cara llena de tatuajes en homenaje al Joker de Heath Ledger en Batman: The Dark Knight. Bueno, mediante redes sociales, Lawrence Patrick Sullivan, el verdadero nombre de esta persona, compartió un video en donde habló sobre su representación en el tráiler de revelación de Grand Theft Auto VI, señalando que: “GTA VI necesitamos hablar”.

Apparently the Florida Joker that Rockstar parodied in the GTAVI trailer has reacted on TikTok

“GTA, we gotta talk” pic.twitter.com/mm5LefHXUH

